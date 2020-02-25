數位服務升級、餐飲超市祭優惠 微風激勵來客雙管齊下

受疫情衝擊的百貨業，為了挽救民眾因疫情引發的「不安全感」而減少的人流，陸續打出「便利服務」牌與釋出「優惠方案」，擁有許多美食餐廳的微風南山，即日起至5月31日推出美食街消費200元，即可享免費停車3小時，激勵民眾願意走出家門到百貨逛街。此外，微風App近期也將攜手「台北文華東方酒店」，推出App線上訂房等擴充服務。

今年是微風集團的數位科技發展重點年度，微風集團董事長廖鎮漢在今年初尾牙即介紹，全新打造的「微風新科技」新事業體，將串連微風各百貨事業，重點發展「微風生態圈」。微風預告「微風新科技」在今年上半年即將帶來數位大躍進，創造更便利的支付方式並擴充功能，近期將攜手頂級酒店「台北文華東方酒店」，透過微風App除了可線上訂房之外，還可以獲得微風會員專屬優惠回饋。

擁有60萬會員的微風App陸續強化App功能，除了可即時透過App獲得館內各項品牌優惠資訊、會員購物金集點、消費滿額自動兌換電子酬賓券、預訂館內餐廳、使用微風電子錢包Breeze Pay等。實體百貨也增加了服務項目，像是在微風超市消費滿2,000元提供免費宅配服務，讓消費者不用提著重物、購物更輕鬆有型。服務VIP，精品品牌也提供到府刷卡的購物服務。

今年是微風集團的數位科技發展重點年度，微風集團董事長廖鎮漢在今年初尾牙即介紹，全新打造的「微風新科技」新事業體，將串連微風各百貨事業，重點發展「微風生態圈」。微風預告「微風新科技」在今年上半年即將帶來數位大躍進，創造更便利的支付方式並擴充功能，近期將攜手頂級酒店「台北文華東方酒店」，透過微風App除了可線上訂房之外，還可以獲得微風會員專屬優惠回饋。

為了刺激消費者外出用餐，微風也祭出美食優惠，即日起至5月31日微風積點禮遇會員，只要到微風南山B1、B2指定餐廳消費滿200元或微風南山1至7樓餐廳消費滿500元，即可享有停車折抵3小時（原本一小時停車費100元，或是有南山廣場聯名卡才有停車優惠）。