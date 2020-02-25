史上最誇張！君品酒店推「加拿大活龍蝦」吃到飽

還記得2013年在全台吹起的龍蝦旋風嗎? 君品酒店雲軒西餐廳2013年起陸續推出加拿大活龍蝦、帝王蟹、生蠔、大閘蟹等頂級食材，期間「加拿大活龍蝦」推出後，更曾締造單月銷售3萬隻及單位客人挑戰12隻龍蝦驚人的完食紀錄。

今年適逢君品酒店10周年，首波活動就是再掀龍蝦旋風，2月27日至4月30日推出為期兩個月的「加拿大活龍蝦饗宴」，平日午餐時段每人999+10%元起(原價2,180+10%元，用餐限時90分鐘)，即可大啖「現點、現殺、現煮、現做」的加拿大生猛活龍蝦一隻；此外，活動期間不分平假日於午餐、晚餐時段另提供每人1,599+10%元享活龍蝦兩隻(原價5,280+10%元)及2,599+10%元活龍蝦吃到飽(原價7,480+10%元)兩種用餐選擇。