Philipp Plein致敬Kobe大秀惹議 網「根本只是蹭熱度消費死者」

德國時裝設計師Philipp Plein的大秀又引起爭議了！在日前落幕的米蘭時裝周，設計師亦同樣發表了最新的2020秋冬系列男、女裝，讓人側目的是Philipp Plein在名為Golden的迷你系列中，為了向已逝的籃球巨星Kobe Bryant致敬，特別把黑曼巴蛇、24等具象徵性的元素注入，但卻被網友認為「只是在消費死人」。

Philipp Plein為向已逝的籃球巨星Kobe Bryant致敬，特別把黑曼巴蛇、24等具象徵性的元素注入，創造2020秋冬系列。圖／摘自instagram

設計師Philipp Plein在最新的2020秋冬大秀裡，為了致敬Kobe Bryant所以利用了其生前所代表的湖人隊球衣色彩，紫色與黃色的概念帶入Golden迷你系列中。同時運用大量的亮片、水晶創造出華麗版本的球衣、籃球鞋，還裝飾了象徵Kobe Bryant球員時期的「24」字樣，黑曼巴蛇等圖案，且在最終謝幕之際，Philipp Plein也連同好友及模特兒也都穿上這系列服飾登上伸展台。此外，雖然大秀現場同時展示豪車、噴射機在正中央的一台金色直升機更是顯眼，加上浮誇式的設計，此舉就惹怒的Kobe Bryant的球迷和網友們。

有網友認為這並不是對Kobe Bryant致敬，低俗的品味根本只是「不尊重死者」，同時金色直升機的擺設意圖不明，是否在暗指讓人傷心的空難事件？整個大秀更被定義為「大大的消費了Kobe Bryant的不幸事件」，至於網路的批評浪潮，Philipp Plein則是毫無回應。而這也並非品牌第一次引起爭議，在2019年秋冬大秀後，受邀出席的甄子丹就因為Philipp Plein被中國網友起底有「辱華」的黑歷史，因此親上火線道歉。