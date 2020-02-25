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農場旅遊破盤價！清境+日月潭3天套裝、兩人4千有找

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
清境農場聯手日月潭教師會館，推出破盤優惠。圖／清境農場提供
清境農場聯手日月潭教師會館，推出破盤優惠。圖／清境農場提供

疫情影響，花季期間一房難求的清境農場，也破盤推出3大史上最優惠活動。其中，最吸引人的配套是與日月潭教師會館聯手，非假日3天2夜3,888元，含清境國民賓館、日月潭教師會館的雙人房各一晚，贈送早餐、小瑞士花園門票、青青草原票與日月潭遊湖船票各2份。

此活動自3~6月平日(每周日至五，不包含4/2、4/3、6/25及6/26)推出。入住國軍退除役官兵輔導委員會清境農場、武陵農場及福壽山農場就可參加集點活動，完成集章並將活動卡寄回，前100名即可獲得住宿兌換券1張。榮民或第二類退除役官兵身分持本案住宿兌換券住宿者，加贈1,000元商品折價券。

此外，透過清境農場LINE官方帳號推出產品電子優惠券，旅客們來到清境農場、小瑞士花園門票都可以使用電子優惠券，贈品包括綿羊油系列保養品、清境農場宿霧茶、小瑞士花園門票等十多項；另加碼推出電子集點活動，於清境農場直營特產賣店消費滿100元即可獲得1點，集滿50點就送一張清境國民賓館平日雙人住宿券。

清境農場官網：https://www.cingjing.gov.tw/

日月潭教師會館官網：https://www.smlthotel.com.tw/

清境農場LINE官方帳號：https://lin.ee/np2W41p

清境 日月潭 瑞士

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