深入南法 小徑裡尋一絲酒香

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普羅旺斯的Palette產區即使在乾熱的地中海岸也能釀成非常耐久的干白酒。 圖／林裕森

廣闊的法國南部自大西洋岸到地中海岸，有數十萬公頃的廣闊葡萄園，是全世界最重要的葡萄酒倉，如波爾多、蘭格多克、西南部和普羅旺斯，但其間，仍分布著許多不太為主流市場所重視的葡萄酒小產區，生產充滿地方特色的迷人葡萄酒。

有些曾經流行於一時，但卻逐漸為市場所淡忘的老式傳統，例如愈來愈少見的加烈酒如Banyuls和Rivesaltes，或是更小眾，幾近消失的氧化式培養白酒Rancio等等。因市場需求日減，培養的時間不斷延長，動輒數十年之久，有著有史以來最高的品質，但卻是非常平實的價格。

西法邊界的地中海岸，法國最知名的加烈甜酒產地：Banyuls。 圖／林裕森 Jurançon的Les Jardins de Babylone酒莊以輕巧多酸的甜酒風格聞名。 圖／林裕森

有些產區則讓傳統的地方品種也開始用來釀造新的酒種以符應時代需求，例如以生產均衡甜酒聞名的西南部產區Jurançon，在面對甜酒市場萎縮的困境，開始將當地皮厚多酸，適合濕熱氣候的優異白葡萄Petit Manseng和Gros Manseng釀成果香奔放，濃厚卻有活潑律動的精采干白酒。

更有趣的是一些迷你型的產區，僅有近百或數百公頃的規模，完全自立於流行風潮之外，默默地為極其小眾葡萄酒愛好者，釀製著他處無法再製模仿的獨特風味，如普羅旺斯的Palette和Bellet便是最佳的範例，即使遠在台灣都能找到愛好者。

Jurançon, Clos Thou, Jurançon Sec, Cuvée Guilhouret, 2016 詩人酒窖。 圖／林裕森

Jurançon白酒

法國西南部近庇里牛斯山的白酒產區，炎熱潮濕的環境卻是以遲摘的精采甜酒聞名。

不同於其他以貴腐葡萄釀造的甜酒，Jurançon以非常晚摘，沒有受到黴菌感染的健康葡萄釀成，主要單靠水分蒸發讓葡萄汁更加濃縮，在甜酒產區中相當少見。

得以如此是因當地有一個性非常極端的品種，小蒙仙（Petit Manseng），早發芽卻相當晚熟；果串大，果粒卻又超小，非常通風；皮又非常厚，果汁很少；甜度極高，但酸度更高。是西南部山區的超完美品種，不易染病，也不輕易落果，再晚收也總能維持高酸，而且酸到連鳥都不想吃。

若釀成不帶甜味的白酒則成為Jurançon Sec，通常會添加一些比較「清淡」一點的大蒙仙（Petit Manseng）葡萄，奔放的熱帶水果系香氣配上強勁酸味和飽滿質地，是不按牌理出牌，異軍突起的南方白酒。

Palette白酒 圖／林裕森

Palette白酒

隱藏在Aix-en-Provence郊區密林中的傳奇產區，僅有兩家酒莊的超迷你產區，雖然位處乾熱的地中海岸，但葡萄園位在朝北的涼爽背陽坡，雖生產紅酒和粉紅酒，但卻是以白酒聞名，以Clairette葡萄混調多種品種釀成，常能有爽口的強勁酸味和豐厚的酒體，是法國地中海岸最具耐久潛力的白酒。

Palette, Château Simone, Blanc, 2014 心世紀。

Bellet白酒 圖／林裕森

Bellet白酒

位在蔚藍海岸大城尼斯北郊的迷你產區，通常位在陡峭山坡上的葡萄園錯落在郊區的美景別墅之間，僅餘約50公頃的葡萄園。紅、白和粉紅酒都有生產。紅酒主要採用Folle Noir跟Braquet兩個法國非常少見的品種，白酒最主要的品種則是當地叫做Rolle的Vermentino。

Bellet, Château de Bellet, Baron G. Blanc , 2012 詩人酒窖。

Fer Servadou紅酒 圖／林裕森

Fer Servadou紅酒

Aveyron位處法國南部靠近中央山地的區域，知名的侯克霍藍黴乳酪即是產自Aveyron石灰岩高原上的超級明星級農產品。

但在葡萄酒界，Aveyron並不受注意，雖然這個受到地中海影響的中央山地東南角落其實藏著四個葡萄酒法定產區。

在這祕密花園中，最特別的是以Fer Servadou（當地稱為Mansois）所釀成的紅酒，風格粗獷，但常帶有胡椒、櫻桃和黑醋栗果香，口感多帶澀味，若小心萃取仍可釀成可口爽脆的紅酒。

IGP Aveyron, Domaine Nicolas Carmarans, Cuvée Maximus, Rouge, 2017, 是酒。

Banyuls, Domaine Vial-Magnères, Ambré, Cuvée Bernard Sapéras, NV, 詩人酒窖。 圖／林裕森

陳年加烈甜白酒Ambré

產自法國最南端，和西班牙交界的胡西雍Roussillon地區，是一種非常珍貴的加烈甜白酒，因經過漫長的氧化陳年，酒色轉成琥珀色，而稱為Ambré。

當地產的陳年加烈甜紅酒，經長時間培養熟成轉成磚紅色，則稱為Tuilé。雖是不合時宜的老式風味卻是法國葡萄酒業的文化珍寶，許多酒莊早已停產，只留下上一代葡萄農所流傳下來的陳年老酒，市場上最年輕的也大多十多年以上。

因加烈酒培養越久越能發展出氤氳悠長的陳年風味，隨著時間，融合協調成豐盛脂腴的質地，雖然價格常不敷成本。