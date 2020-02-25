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大小鮮肉劉以豪、林哲熹、曹佑寧 都愛Peter Wu男裝
近期男星們的穿搭品牌多了一位台灣設計師的作品，是2017年於巴黎成立同名品牌Peter Wu的吳昕威，作品以中性簡約風格為主，包括劉以豪、鍾承翰、林哲熹、曹佑寧等，都以Peter Wu服裝穿搭，近期上市的春夏新品，則以「創意先鋒者」為主題，帶來實穿、俐落的單品。
雖說Peter Wu定位為男裝，但在中性時尚的潮流中，女生穿也很可以，陳庭妮就曾在IG曬出演繹Peter Wu服裝的照片，展現穿男友衣服般的微甜與率性。在2020春夏系列中，Peter Wu以「創意先鋒者」傳達「用直覺來詮釋穿衣態度」的想法，以旅行中亞時所見的地景樣貌，作為設計靈感，將中亞塔吉克共和國的硫磺、礦物、砂質、土等色彩運用在春夏系列，帕米爾高原（Pamir Highway）和瓦罕走廊（Wakhan Valley）之間的地形起伏之感，也呈現為服裝的冷洌調性。
Peter Wu男裝製造於法國，以流線剪裁表現塔夫綢、麂皮、皮革、米卡多緞面（Mikado）和科技棉質（techno cotton）等面料的交錯運用，主要單品包括科技棉料連帽風衣、輕量防水塔夫綢外套，以及皮褲、砂質麂皮短外套與帆布工作褲等，全系列於新光三越A4 ART HAUS限量上市。今年36歲的Peter Wu為新光集團吳東亮之子，畢業於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院女裝系、美國布朗大學視覺藝術系，曾先後於巴黎任職時裝品牌Lanvin、Lamaire，2017年成立自有品牌Peter Wu，將於2020年6月發表2021春夏男裝，為其個人第五系列作品。
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