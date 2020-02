大小鮮肉劉以豪、林哲熹、曹佑寧 都愛Peter Wu男裝

F IS FOR⋯ FENDI 推出最新在 FENDI 羅馬總部屋頂天台進行的表演《Doodling FENDI ROMA》,在羅馬的天空下完美融合創意、街頭藝術與 FENDI 的 DNA。繼Pokras Lampas、六名藝術家創作出的《The Ring of The Future》、來自羅馬的八位街頭藝術家創作出的《GraFFiti》皆在 FENDI 羅馬總部屋頂天台進行演出之後,FENDI 藉由 Mr. Doodle 創作的全新招牌演出,重申其與塗鴉藝術之間獨一無二的密切關係。

2020-02-25 09:34