大小鮮肉劉以豪、林哲熹、曹佑寧 都愛Peter Wu男裝

近期男星們的穿搭品牌多了一位台灣設計師的作品，是2017年於巴黎成立同名品牌Peter Wu的吳昕威，作品以中性簡約風格為主，包括劉以豪、鍾承翰、林哲熹、曹佑寧等，都以Peter Wu服裝穿搭，近期上市的春夏新品，則以「創意先鋒者」為主題，帶來實穿、俐落的單品。

雖說Peter Wu定位為男裝，但在中性時尚的潮流中，女生穿也很可以，陳庭妮就曾在IG曬出演繹Peter Wu服裝的照片，展現穿男友衣服般的微甜與率性。在2020春夏系列中，Peter Wu以「創意先鋒者」傳達「用直覺來詮釋穿衣態度」的想法，以旅行中亞時所見的地景樣貌，作為設計靈感，將中亞塔吉克共和國的硫磺、礦物、砂質、土等色彩運用在春夏系列，帕米爾高原（Pamir Highway）和瓦罕走廊（Wakhan Valley）之間的地形起伏之感，也呈現為服裝的冷洌調性。