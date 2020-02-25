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粉霧紫瓶太浪漫！Jo Malone「英倫薰衣草園限量系列」3月登場　還有枕香噴霧

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Jo Malone「英倫薰衣草園」限量系列由3位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone風格的薰衣草香調。圖／Jo Malone提供
Jo Malone「英倫薰衣草園」限量系列由3位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone風格的薰衣草香調。圖／Jo Malone提供

Jo Malone每年3月都會以「英國」為主題推出限量版新香，今年將英國鄉間的薰衣草園搬到大家面前，推出「LAVENDERLAND英倫薰衣草園」限量系列，除了由3位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone風格的薰衣草香調之外，並搭配浪漫粉霧紫瓶身設計，另外還有全新香氣首次推出的枕香噴霧，讓薰衣草芳香伴你好眠，3月1日起限量上市。

全新的Jo Malone「英倫薰衣草園」限量系列以英國薰衣草為主角，不同於法國薰衣草的潔淨陽剛，英國薰衣草的甜美馥郁花香，混合大地純粹氣息，為整體香氣增添一絲柔美，給人透明、無負擔的舒適感。

在3款古龍水香氣中，「紫藤與薰衣草」由紫藤花、英國薰衣草和粉嫩天芥菜交織出柔美花香；「白樺木與薰衣草」伴隨著葡萄柚的香甜果香，散發出冷冽木質調的清新香氣；「芫荽與薰衣草」展現草本芬芳氣息，獨特馥郁的芫荽開啟香氛大門，在英國薰衣草的溫柔清新花香中穿梭著鼠尾草的簡樸木本香；首次推出的薰衣草與麝香舒眠枕香噴霧，則將柔和的薰衣草與清新的麝香香氣完美結合。所有瓶身都以深淺不同的粉紫色霧面瓶蓋包裝，搭配延伸至透明瓶底的紫色拼接設計，為整體視覺與嗅覺帶來浪漫氣息。

Jo Malone也推出「英倫薰衣草園 」期間限定活動，消費滿5,000元並含任一款「英倫薰衣草園 」限量系列就送英倫薰衣草園限量舒眠眼罩，可噴上英倫薰衣草園系列古龍水，伴隨進入甜蜜夢鄉；購買任一款「英倫薰衣草園」限量系列就有機會享有薰衣草粉限量禮盒包裝，禮盒共有2款尺寸。

Jo Malone將於3月1日推出「LAVENDERLAND英倫薰衣草園」限量系列。圖／Jo Malone／提供
Jo Malone將於3月1日推出「LAVENDERLAND英倫薰衣草園」限量系列。圖／Jo Malone／提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－紫藤與薰衣草古龍水，30ml售價2,600元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－紫藤與薰衣草古龍水，30ml售價2,600元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone將於3月1日起推出「英倫薰衣草園 」期間限定活動，購買任一款「英倫薰衣草園」限量系列就有機會享有薰衣草粉限量禮盒包裝。圖／Jo Malone提供
Jo Malone將於3月1日起推出「英倫薰衣草園 」期間限定活動，購買任一款「英倫薰衣草園」限量系列就有機會享有薰衣草粉限量禮盒包裝。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－薰衣草與芫荽古龍水，30ml售價2,600元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－薰衣草與芫荽古龍水，30ml售價2,600元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－薰衣草與麝香舒眠枕香噴霧，45ml售價1,300元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－薰衣草與麝香舒眠枕香噴霧，45ml售價1,300元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone「英倫薰衣草園」限量系列由3位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone風格的薰衣草香調。圖／Jo Malone提供
Jo Malone「英倫薰衣草園」限量系列由3位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone風格的薰衣草香調。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－白樺木與薰衣草古龍水，30ml售價2,600元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone英倫薰衣草園限量系列－白樺木與薰衣草古龍水，30ml售價2,600元。圖／Jo Malone提供
Jo Malone將於3月1日起推出「英倫薰衣草園 」期間限定活動，消費滿5,000元並含任一款「英倫薰衣草園 」限量系列就送英倫薰衣草園限量舒眠眼罩。圖／Jo Malone提供
Jo Malone將於3月1日起推出「英倫薰衣草園 」期間限定活動，消費滿5,000元並含任一款「英倫薰衣草園 」限量系列就送英倫薰衣草園限量舒眠眼罩。圖／Jo Malone提供

英國 紫藤花

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