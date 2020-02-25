粉霧紫瓶太浪漫！Jo Malone「英倫薰衣草園限量系列」3月登場　還有枕香噴霧

Jo Malone每年3月都會以「英國」為主題推出限量版新香，今年將英國鄉間的薰衣草園搬到大家面前，推出「LAVENDERLAND英倫薰衣草園」限量系列，除了由3位調香師以不同視角重新詮釋具有Jo Malone風格的薰衣草香調之外，並搭配浪漫粉霧紫瓶身設計，另外還有全新香氣首次推出的枕香噴霧，讓薰衣草芳香伴你好眠，3月1日起限量上市。

全新的Jo Malone「英倫薰衣草園」限量系列以英國薰衣草為主角，不同於法國薰衣草的潔淨陽剛，英國薰衣草的甜美馥郁花香，混合大地純粹氣息，為整體香氣增添一絲柔美，給人透明、無負擔的舒適感。

在3款古龍水香氣中，「紫藤與薰衣草」由紫藤花、英國薰衣草和粉嫩天芥菜交織出柔美花香；「白樺木與薰衣草」伴隨著葡萄柚的香甜果香，散發出冷冽木質調的清新香氣；「芫荽與薰衣草」展現草本芬芳氣息，獨特馥郁的芫荽開啟香氛大門，在英國薰衣草的溫柔清新花香中穿梭著鼠尾草的簡樸木本香；首次推出的薰衣草與麝香舒眠枕香噴霧，則將柔和的薰衣草與清新的麝香香氣完美結合。所有瓶身都以深淺不同的粉紫色霧面瓶蓋包裝，搭配延伸至透明瓶底的紫色拼接設計，為整體視覺與嗅覺帶來浪漫氣息。