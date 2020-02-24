絕美YSL星空氣墊！加推奢華「黑鑽氣墊」鑲嵌335顆水晶
想要化妝時，一拿出來就「閃」瞎別人嗎？YSL再度為女人圓夢，為旗下遮瑕力超強的「恆久完美氣墊粉餅」，推出全新「銀河星光版」包裝，粉盒上閃耀著亮片與金色YSL Logo，眼睛都被刺到了。但還有更閃的，YSL加碼推出「銀河黑鑽版」，鑲嵌335顆黑色水晶，售價逼近萬元，根本是貴婦頂級奢侈品啊！
YSL最熱賣的恆久完美氣墊粉餅，因為具有超強遮瑕力，看韓妞們都在手上嘗試，就能發現遮瑕力夠強，但卻沒有厚重感，以太空凝露科技，讓疊擦也沒有粉感，還能遮蓋斑點、痘疤與黑眼圈等，擦在臉上散發霧光質感，搭配超持久微米吸油粒子，控油度加強，也提升保濕，不容易脫妝。
YSL在3月為恆久完美氣墊粉餅推出兩款全新包裝，「銀河星光版」上，裝飾有讓人目不暇給的亮片，閃耀出多樣化的黑、藍光澤，靈感來自YSL秀場上，多數以黑為主，卻能透過材質閃耀大家的眼，共有3色。
另一款更奢華的「銀河黑鑽版」，粉盒上鑲嵌了335顆立體多切面奢華水晶，看似低調，卻又閃耀著亮眼光澤，與金色Logo相呼應，拿出來補妝，肯定成為全場焦點，價格當然也是不凡，售價為9,800元，3月14日全台上市。
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