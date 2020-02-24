國家交響樂團音樂總監難產 呂紹嘉任藝術顧問一年

國家交響樂團NSO今天宣布，歷經一年多的音樂總監遴選作業，因未能產生新任音樂總監人選，將於明天2月25日起再次對外公告啟動音樂總監遴選作業。

國家表演藝術中心表示，由於NSO現任音樂總監呂紹嘉任期7月31日屆滿，國表藝中心於2018年底組成NSO音樂總監遴選委員會展開新任音樂總監遴選相關工作，共有35位資格符合者報名。

國表藝說，歷經一年多的時間，由遴委會對各候選人審慎進行初選及複評評估作業，經於今日向董事會提報遴委會歷次開會結果後，確認在這一波遴選過程中，未產生NSO新任音樂總監人選，並將自明日起，將再次公告啟動音樂總監遴選作業。

由於音樂總監職掌樂團重要方針，為利NSO正常運作，在遴委會全體委員共識下，國表藝中心朱宗慶董事長代表遴委會及董事會，商請呂紹嘉音樂總監繼續協助NSO。經協商確認，呂總監以「藝術顧問」名義協助NSO整體藝術方向各項事宜，期間從8月1日至明年7月31日。雙方並於今日董事會通過提案後，完成藝術顧問合約簽署。

國表藝表示，對於NSO音樂總監續行遴選作業部分，將自明起對外進行遴選公告，希望能夠在2020年底順利產生新任音樂總監人選。相關公告請見於國家交響樂團官網http://npac-nso.org/zh/或國家表演藝術中心官網https://npac-ntch.org/index.html等。