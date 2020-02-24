迪士尼灰姑娘誕生70周年 紀念包款每種都想帶回家！

迪士尼1950年推出的經典動畫《仙履奇緣》今年滿70周年，除了迪士尼本家不會放過這個可以大推紀念商品的時刻，向來就以迪士尼聯名系列備受關注的美國品牌Danielle Nicole同樣也打造了多款《仙履奇緣》主題新包，讓人可以把灰姑娘變身公主的美好故事隨著帶著走！

日本迪士尼這次推出了許多《仙履奇緣》紀念商品，包括抱枕、護手霜、鏡子、筆記本等等，其中最讓時尚迷關注的就是灰姑娘仙杜瑞拉的人物造型圓形包！這款包除了有最近很夯的圓形包外型之外，半立體的仙杜瑞拉搭包包上刻著的時鐘標示，呼應童畫故事裡「午夜十二點一到魔法就會消失」的劇情，非常用心。