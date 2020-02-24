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迪士尼灰姑娘誕生70周年 紀念包款每種都想帶回家！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
日本迪士尼推出《仙履奇緣》紀念商品系列，其中仙杜瑞拉的人物造型包擁有最近很夯的圓形包外型。圖／摘自官網
日本迪士尼推出《仙履奇緣》紀念商品系列，其中仙杜瑞拉的人物造型包擁有最近很夯的圓形包外型。圖／摘自官網

迪士尼1950年推出的經典動畫《仙履奇緣》今年滿70周年，除了迪士尼本家不會放過這個可以大推紀念商品的時刻，向來就以迪士尼聯名系列備受關注的美國品牌Danielle Nicole同樣也打造了多款《仙履奇緣》主題新包，讓人可以把灰姑娘變身公主的美好故事隨著帶著走！

日本迪士尼這次推出了許多《仙履奇緣》紀念商品，包括抱枕、護手霜、鏡子、筆記本等等，其中最讓時尚迷關注的就是灰姑娘仙杜瑞拉的人物造型圓形包！這款包除了有最近很夯的圓形包外型之外，半立體的仙杜瑞拉搭包包上刻著的時鐘標示，呼應童畫故事裡「午夜十二點一到魔法就會消失」的劇情，非常用心。

如果覺得這款包還不能滿足你，那一定要逛逛Danielle Nicole的春夏新品。設計師把仙杜瑞拉跟王子在城堡跳舞的經典畫面配上兩人婚禮造型的郵票打造出有趣的明信片皮夾與後背包，帶著閃亮質感的水藍配色也完美呈現仙杜瑞拉的禮服色彩。另一款則是將動畫最後一個畫面—馬車裡的親吻鏡頭變成肩背包，無論是哪一款相信都讓迪士尼公主迷愛不釋手！

Danielle Nicole推出《仙履奇緣》70周年紀念包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出《仙履奇緣》70周年紀念包款。圖／摘自官網
包包上刻著的時鐘標示，呼應童畫故事裡「午夜十二點一到魔法就會消失」的劇情，非常用心。圖／摘自官網
包包上刻著的時鐘標示，呼應童畫故事裡「午夜十二點一到魔法就會消失」的劇情，非常用心。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出《仙履奇緣》70周年紀念包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole推出《仙履奇緣》70周年紀念包款。圖／摘自官網
Danielle Nicole把仙杜瑞拉跟王子在城堡跳舞的經典畫面配上兩人婚禮造型的郵票打造出有趣的明信片皮夾與後背包，帶著閃亮質感的水藍配色也完美呈現仙杜瑞拉的禮服色彩。圖／摘自官網
Danielle Nicole把仙杜瑞拉跟王子在城堡跳舞的經典畫面配上兩人婚禮造型的郵票打造出有趣的明信片皮夾與後背包，帶著閃亮質感的水藍配色也完美呈現仙杜瑞拉的禮服色彩。圖／摘自官網

迪士尼 動畫 婚禮

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