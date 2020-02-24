妝前神器秒柔焦毛孔！3款妝前乳一擦 戴口罩臉仍發亮

不管有沒有戴口罩，許多女性上班總得要化妝，但想要讓妝感更服貼，或是自帶柔焦光，妝前乳就是化妝前很重要的步驟。好用的妝前乳，可以先基礎遮去臉上的瑕疵，並加強保濕，讓後續的粉底液、氣墊粉餅使用後，延緩脫妝時間，還能創造完美的妝容與膚質。

近期大家也都戴口罩上班，臉上只要簡單擦上妝前乳，也能達到基本化妝的效果，以下三款新推出的妝前乳，讓女生散發光芒。

肌膚之鑰光采無瑕妝前凝霜／37ml／2,100元

Clé de Peau Beauté肌膚之鑰推出全新「光采無瑕妝前凝霜」，暱稱為造光霜，上妝前一擦，能夠柔焦毛孔，創造出偽素顏妝感，也不用再上粉底液。

特別添加光采智能複合物，保濕兼具基礎修飾，能夠掩蓋膚色不均、粗大毛孔等小瑕疵，還能維持肌膚滋潤，如果近期需要戴口罩，造光霜還有SPF25、PA++的基礎防曬，可以不用再上底妝。

嬌蘭極致毛孔神隱妝前凝露／30ml／2,150元

想要化妝時，毛孔能完美神隱嗎？嬌蘭推出「極致毛孔神隱妝前乳」，也有暱稱為小酪梨，因為有97％的自然成分酪梨萃取物、白可可豆萃取，可以強化肌膚屏障，讓肌膚油水達到平衡效果。還含有益生菌衍生物，來增強肌膚防禦力。

實際使用小酪梨後，面部瑕疵顯得更加淡化柔和，膚質也變得更加平滑。

benefit嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露（2020升級版）／22ml／1,300元