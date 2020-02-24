正面開岔到胸下 蔡阿嘎老婆孕婦寫真辣出新高度

百萬人氣Youtuber蔡阿嘎可說是台灣目前經營最成功的Youtuber之一，不只本人受歡迎，連老婆「二伯」和兒子「蔡桃貴」都擁有超多支持者，尤其可愛的蔡桃貴每支影片幾乎都可以吸引超多讚，小小年紀已是老爸最大的人氣競爭對手。

近日他們一家分享了幾張沙龍美照，原來是為了一圓「二伯」在第一胎未完成的孕婦寫真夢想，一家三口難得換上正式禮服，超幸福的畫面讓人看了也忍不住露出「姨母笑」啊！懷著第二胎「蔡波能」的二伯，在這組沙龍中穿的是由當初為他們拍攝婚紗的LinLi Boutique挑選的兩套蕾絲白紗，其中一套上身桃心領的馬甲設計，正面開岔到胸下，讓挺著六月孕肚的二伯超性感，蔡阿嘎也傻眼驚呼「沒想到孕婦照尺度竟然這麼大！」