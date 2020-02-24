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疫情波及香港春拍！蘇富比改時異地 中國嘉德延期

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
David Hockney的《三十朵向日葵》將改至4月16日於紐約上拍。圖／蘇富比提供
David Hockney的《三十朵向日葵》將改至4月16日於紐約上拍。圖／蘇富比提供

有鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情在亞洲並沒有緩解的徵兆，原訂於4月3日至8日期間舉行的香港蘇富比（Sotheby’s）春季拍賣宣布改時異地舉辦。原訂5日和6日舉辦的三場主要現當代藝術拍賣，仍會在4月登場，但改成於4月16日於紐約上拍。其餘類別場次的拍賣，則將延期至7月6日起一周間假香港會議展覽中心舉辦。

原訂4月5日的現代藝術晚拍、4月6日的當代藝術晚拍與日拍，將分別於紐約時間4月16日早上、晚上7點與8點半登場。蘇富比認為，這樣的安排對於委託拍賣的藏家而言最為有利。而原訂於3月21、22日舉辦的台北預展，也延至4月4、5日假華南銀行國際會議中心舉辦，並改為預約制。

其餘場次的拍賣，包括中國藝術品、中國古代書畫、中國書畫、現代藝術日間拍賣、現當代東南亞藝術、瑰麗珠寶、珍貴名表、洋酒等，則都延期至7月。實際拍賣行程與拍賣預展的日期都將稍後公佈。

除了蘇富比，中國嘉德（China Guardian）原訂4月初舉行的香港春季拍賣也因為疫情考量延期至5月底。香港春拍本來就訂在5月的佳士得（Chrisitie’s）春拍則將如期舉辦。

常玉《綠色背景四裸女》將改至4月16日於紐約上拍。圖／蘇富比提供
常玉《綠色背景四裸女》將改至4月16日於紐約上拍。圖／蘇富比提供
奈良美智《振作》估價約7000萬元（1800萬港幣）起。圖／蘇富比提供
奈良美智《振作》估價約7000萬元（1800萬港幣）起。圖／蘇富比提供

香港 蘇富比 疫情

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