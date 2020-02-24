Sony首款5G新機亮相 Xperia 1 II專業攝影功能再進化

雖然今年MWC停辦，但新機還是照原訂計畫改用線上發表。Sony於今日亮相了全新三款Xperia智慧手機，包含首款支援5G並首度搭載蔡司鏡頭的三鏡頭新機Xperia 1 II、中階智慧手機Xperia 10 II，以及搶先揭露還在開發中的旗艦新機Xperia PRO，因應5G潮流可同時支援Sub 6與mmWAVE的5G雙模，更特別規劃可滿足專業影像製作的嶄新解決方案，令PRO級用戶眼睛一亮。

Xperia 1 II共有黑、灰、紫三色，預計配合台灣電信業者推出5G服務時於台灣市場推出。圖／Sony Mobile提供

Sony首款5G手機Xperia 1 II搭載全新三鏡頭相機，結合Sony Alpha技術與ZEISS光學專業，提供16mm/70mm/24mm三種焦段，以及特別為Xperia 打造3D iToF影像感測元件。Xperia 1 II同時也是世界首款具備高達20 fps高速連拍的的自動對焦智慧手機，搭配每秒60次自動對焦暨自動曝光追蹤計算，並提供可應用在人眼及動物眼上的「即時眼部追蹤對焦」EyeAF功能，即使在低光源環境下依舊能精準啟動。

Xperia 1 II的三鏡頭相機系統，提供16mm/70mm/24mm三種焦段，以及特別為Xperia 打造3D iToF影像感測元件。圖／摘自發表會

另外，Xperia 1 II的軟體功能也較去年推出的Xperia 1再升級，終於推出擁有與Alpha相機近似使用介面的最新「Photography Pro」功能，提供手動設定ISO和快門速度，讓擁有Sony相機的攝影玩家，在手機上也能擁有一致的使用體驗。而針對專業使用者設計的Cinematography Pro，也推出可選擇數種格率拍攝，以及提供更多手動調整選項，包含觸控自動對焦、白平衡調整等，加上Sony獨特的智慧風聲過濾技術，帶來更不受限的專業影像創作空間。

Xperia 10 II共有黑色、白色、薄荷綠及深藍等四色，預計將於2020年春季於台灣市場推出。圖／Sony Mobile提供

而定位為中階機的Xperia 10 II則加入了與去年旗艦機Xperia 1相同的16mm超廣角鏡頭、26mm標準鏡頭、52mm望遠鏡頭配置，搭載強大的色彩處理和全新夜景模式，更帶來21:9比例相片拍攝以及4K高畫質動態錄影功能。與Xperia 10同樣保留了3.5mm耳機孔，讓不想捨棄有線耳機的用戶盡情享受Hi-Res高解析音樂。

最後Sony也難得搶先炫技，同步在發表會曝光了針對影像製作等專業需求開發的Xperia PRO新機，以Xperia 1 II為架構，開發同時支援Sub 6與mmWAVE的5G雙模智慧手機。提供HDMI連接，Xperia PRO可作為數位單眼相機和專業用攝影機的監看螢幕，並可藉由5G通訊將拍攝中的影像數據上傳至伺服器或雲端，透過小巧的手機實現從拍攝、影像確認到數據高速傳送多樣功能。