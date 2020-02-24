一頭牛只供6客！王品推炙燒帶骨牛小排 連假憑券送干貝

連假來吃大餐！王品牛排推出炙烤帶骨牛小排，一頭牛只供6客，吃得到醬油、米酒味，但表皮酥香且內層細嫩多汁。另同步將海鮮主餐升級為活龍蝦海鮮盤，推出單人份濕式熟成老饕肋眼牛排，提供饕客選擇。即日起到2月29日煎，到官網領取優惠券，消費套餐出示優惠券，送香煎鮭魚佐干貝。

看準連假用餐商機，王品牛排趁假期前，將復古經典牛小排創新推出炙烤帶骨牛小排，採用牛小排精華部位，據說每頭牛就只能做出6客。口味表皮酥香，保有醬油、米酒味，內層細嫩多汁，每客1,690元起。

另王品針對配菜部分也做了調整，在配菜的使用上，研發主廚團隊走訪台灣在地小農，挑選產自台中潭子、具有人蔘香氣的馬鈴薯，搭配香煎櫛瓜、甜焗玉米筍與醃製青梅酸甜解膩。

除了炙燒帶骨牛小排外，王品牛排將海鮮主餐升級為帶有整隻波士頓活龍蝦的活龍蝦海鮮盤，並推出單人份濕式熟成老饕肋眼牛排。另有經典回歸的蔬菜棒沙拉、菲達起司鮮果沙拉等，提供饕客選擇。