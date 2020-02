Kitty迷必收藏！超萌造型酒超商母親節預購獨家登場

Hello Kitty的可愛迷人不分年齡層通殺,各種周邊聯名每次都能引爆搶購熱潮。今年超商母親節預購檔期也推出眾多Hello Kitty與三麗鷗聯名商品,吃喝用品全都有,每款都萌度炸裂,趕快搶先預購一波!

7-ELEVEN母親節預購自即日起至5月4日止,其中最受矚目的就是這款話題十足的醉月Hello Kitty櫻花酒,瓶身由台灣老師傅手工打造,有著Hello Kitty最可愛比例的全身造型,溶入櫻花萃取的淡粉酒液,搭配櫻花造型津輕杯,粉絲必蒐。另外還有一款Hello Kitty梅子燒酒,則是以台灣米蒸餾為底,融入青梅的風韻精華,酸甜順口的入喉溫潤,還有搭配可愛Hello Kitty的包裝設計及專屬的燒酒杯。

而看準近期居家安全防護需求,7-ELEVEN還有推出Hello Kitty強化液滅火器組,以及Hello Kitty糖果女孩洗衣膠囊,夢幻造型搭配實用功能,放在家中每天看著也開心。

全家旗下電商全家行動購即日起至5月5日止也推出母親節預購,為對應上班族、雙薪家庭忙碌生活型態,首波主打「夢幻療癒美食」與「懶人餐桌」,推出各式療癒美食及便利的無火料理滿足消費者味蕾,並推出指定商品會員任選2件9.5折優惠。近百款商品中也包含了多款三麗鷗聯名酒,讓超萌角色帶來另類的成熟風味。

其中全家便利商店獨賣的醉月大耳狗草莓蘋果酒,香甜水果的微醺風味,還附上專屬花舞杯一只;其他還有一款有著Hello Kitty大頭造型粉紅葡萄酒,以及一款附上專屬梅酒杯的Hello Kitty葡萄梅酒,不管造型設計與風味搭配都充滿變化,讓喜愛三麗鷗角色的大人們也能盡情享受甜蜜微醺感。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康