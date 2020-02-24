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Kitty迷必收藏！超萌造型酒超商母親節預購獨家登場

聯合報 / 記者黃筱晴／專題即時報導
Hello Kitty櫻花酒有著超萌比例的全身造型瓶身。圖／7-ELEVEN提供 <b style= ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 " title="Hello Kitty櫻花酒有著超萌比例的全身造型瓶身。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ">
Hello Kitty櫻花酒有著超萌比例的全身造型瓶身。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hello Kitty的可愛迷人不分年齡層通殺，各種周邊聯名每次都能引爆搶購熱潮。今年超商母親節預購檔期也推出眾多Hello Kitty與三麗鷗聯名商品，吃喝用品全都有，每款都萌度炸裂，趕快搶先預購一波！

7-ELEVEN母親節預購自即日起至5月4日止，其中最受矚目的就是這款話題十足的醉月Hello Kitty櫻花酒，瓶身由台灣老師傅手工打造，有著Hello Kitty最可愛比例的全身造型，溶入櫻花萃取的淡粉酒液，搭配櫻花造型津輕杯，粉絲必蒐。另外還有一款Hello Kitty梅子燒酒，則是以台灣米蒸餾為底，融入青梅的風韻精華，酸甜順口的入喉溫潤，還有搭配可愛Hello Kitty的包裝設計及專屬的燒酒杯。

而看準近期居家安全防護需求，7-ELEVEN還有推出Hello Kitty強化液滅火器組，以及Hello Kitty糖果女孩洗衣膠囊，夢幻造型搭配實用功能，放在家中每天看著也開心。

全家旗下電商全家行動購即日起至5月5日止也推出母親節預購，為對應上班族、雙薪家庭忙碌生活型態，首波主打「夢幻療癒美食」與「懶人餐桌」，推出各式療癒美食及便利的無火料理滿足消費者味蕾，並推出指定商品會員任選2件9.5折優惠。近百款商品中也包含了多款三麗鷗聯名酒，讓超萌角色帶來另類的成熟風味。

其中全家便利商店獨賣的醉月大耳狗草莓蘋果酒，香甜水果的微醺風味，還附上專屬花舞杯一只；其他還有一款有著Hello Kitty大頭造型粉紅葡萄酒，以及一款附上專屬梅酒杯的Hello Kitty葡萄梅酒，不管造型設計與風味搭配都充滿變化，讓喜愛三麗鷗角色的大人們也能盡情享受甜蜜微醺感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hello Kitty大頭造型粉紅葡萄酒，搭配超可愛蝴蝶結裝飾。圖／全家便利商店提供 <b style= ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 " title="Hello Kitty大頭造型粉紅葡萄酒，搭配超可愛蝴蝶結裝飾。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ">
Hello Kitty大頭造型粉紅葡萄酒，搭配超可愛蝴蝶結裝飾。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Hello Kitty糖果女孩洗衣膠囊，三種口味愛心形狀洗衣膠囊簡直讓人捨不得用。圖／7-ELEVEN提供
Hello Kitty糖果女孩洗衣膠囊，三種口味愛心形狀洗衣膠囊簡直讓人捨不得用。圖／7-ELEVEN提供
Hello Kitty強化液滅火器組，憑icash價結帳享3,990元優惠價。圖／7-ELEVEN提供
Hello Kitty強化液滅火器組，憑icash價結帳享3,990元優惠價。圖／7-ELEVEN提供
Hello Kitty葡萄梅酒搭配專屬梅酒杯，帶來成熟微醺風味。圖／全家便利商店提供 <b style= ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 " title="Hello Kitty葡萄梅酒搭配專屬梅酒杯，帶來成熟微醺風味。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ">
Hello Kitty葡萄梅酒搭配專屬梅酒杯，帶來成熟微醺風味。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全家獨賣醉月大耳狗草莓蘋果酒，蘋果瓶身搭配專屬大耳狗花舞杯，非常值得收藏。圖／全家便利商店提供 <b style= ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 " title="全家獨賣醉月大耳狗草莓蘋果酒，蘋果瓶身搭配專屬大耳狗花舞杯，非常值得收藏。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ">
全家獨賣醉月大耳狗草莓蘋果酒，蘋果瓶身搭配專屬大耳狗花舞杯，非常值得收藏。圖／全家便利商店提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Hello Kitty 櫻花 母親節

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