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新一代香奈兒女神？ 星二代瑪格麗特用雙色靴混搭雪紡衣
第七十屆柏林影展近日開跑，今年與會的明星中有位最值得關注的年輕女演員，就是星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）！今年才25歲的她自去年在昆丁塔倫提諾的第九部大作《從前，有個好萊塢》中的精彩演出後就備受矚目，遺傳自媽媽安迪麥杜維（Andie MacDowell）的好氣質也讓她成為新一代的時尚寵兒。
這次在柏林影展開幕典禮中，瑪格麗特穿上香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白絲綢雪紡摺飾刺繡洋裝，輕柔的雪紡薄透性感，配白色壓紋皮革雙色低跟短靴，用混搭手法充分展現年輕率性的特質，同時又不失優雅。
其實香奈兒這幾年對年輕一代的女星、模特兒可以說是非常支持，像克莉絲汀史都華、莉莉蘿絲戴普、凱亞葛柏等人也都是品牌力挺的新生代代表。瑪格麗特不但是香奈兒2020春夏眼鏡系列代言人之一，更早在2017年就已經受香奈兒青睞，邀請她出席相關活動。從近幾場電影盛會她的各種「香奈兒造型」看來，接下來這位當紅星二代預計在時尚領域還會有更多斬獲。
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