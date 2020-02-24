新一代香奈兒女神？ 星二代瑪格麗特用雙色靴混搭雪紡衣

第七十屆柏林影展近日開跑，今年與會的明星中有位最值得關注的年輕女演員，就是星二代瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）！今年才25歲的她自去年在昆丁塔倫提諾的第九部大作《從前，有個好萊塢》中的精彩演出後就備受矚目，遺傳自媽媽安迪麥杜維（Andie MacDowell）的好氣質也讓她成為新一代的時尚寵兒。

這次在柏林影展開幕典禮中，瑪格麗特穿上香奈兒春夏高級訂製系列的象牙白絲綢雪紡摺飾刺繡洋裝，輕柔的雪紡薄透性感，配白色壓紋皮革雙色低跟短靴，用混搭手法充分展現年輕率性的特質，同時又不失優雅。