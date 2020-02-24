肉量加倍回歸啦！麥當勞培根大麥克、無敵大麥克限開賣

麥當勞推出的培根大麥克、無敵大麥克向來受到許多粉絲喜愛，但因為是期間限定，所以非平常想吃就吃得到。不過，近來麥當勞宣布這2款超人氣漢堡將強勢回歸，2月26日到3月24日間期間限定開賣，可把握機會搶吃一波。

麥當勞大麥克漢堡可說是長青商品，每年可賣出高達1,000萬顆，甚至還曾經在網路上被票選為10大美味漢堡的第1名，相當受到消費者喜愛。為了求新求變，麥當勞去（2019）年大麥克漢堡為概念，推出使用厚切培根入堡的培根大麥克，再加上雙層香煎紐澳純牛肉，一口咬下滿口肉感，讓人大大滿足。除了培根大麥克外，麥當勞推出的另一款無敵大麥克，使用肉片加倍，整個漢堡厚得讓人要張大嘴才咬得下。

麥當勞培根大麥克、無敵大麥克於2月26日到3月24日期間限定推出，價格部分則較去年微幅調整，像是培根大麥克單點皆是89元，但搭配可樂及薯條的經典套餐，原本是139元，今年限定價是144元。無敵大麥克單點同樣是105元，搭配可樂及薯條原為155元，今年限定價160元。