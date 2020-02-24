連假優惠 餐飲、飯店、百貨推你出門消費

新冠肺炎疫情未歇，各行各業受災嚴重，面對年後即將來臨的二二八連假，餐飲、飯店、百貨業齊推優惠，希望提供民眾出門消費意願。

美式餐廳推人氣餐點豬肋排買一送一，郊區飯店推出一泊二食4000元的優惠住房專案，及主打獨立空間，避免群聚的Villa房型，百貨公司正值春季化妝品節，主打點數回饋倍增，業者希望吸引二二八連假住房、消費及用餐人潮。

北軒餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，不僅齊推二二八連假用餐優惠吸客，也開放外帶好康。TGI FRIDAYS自2月28日至3月1日，到全台15間任餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一，Texas Roadhouse德州鮮切牛排在活動期間任一間餐廳用餐，點購任一客牛排，可享第二份牛排半價優惠，外帶亦享優惠。

旗下擁有五個知名品牌的饗賓餐旅，自2月25日起，自助餐品牌饗食天堂、果然匯會員平日用餐，不限餐期四人同行一人免費。兩人同行八折。單點品牌開飯川食堂及饗泰多，不分平假日外帶每滿千元現折100元。饗泰多加碼，只要在店內滿千，就送網紅推薦菜。

福容飯店推出年後放鬆專案，連假期間只要4999元，可享一泊二食入住精緻和洋客房，續住每晚只要4000元。若想要有獨立空間，福容福隆店以及福容墾丁店，皆有Villa房型安心度假。

百貨公司正值春季化妝品節，主打點數回饋倍增。統一時代即起至3月15日化妝品、香氛單筆滿1000元，可以會員點數100點現抵100元，點數回饋加倍且可現抵。SOGO百貨台北店即起至3月8日，同時啟動Beauty Club會員招募，美妝、香氛櫃位單筆消費滿2000元，可免費入會，享點數翻倍送、化妝品購物金等優惠。化妝品區單日單櫃消費滿5000元，即贈200元化妝品抵用券。美妝天后宮SOGO忠孝館加碼，化妝品區單日單櫃消費滿12000元，送400元抵用券加100元特別優惠券。