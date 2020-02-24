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三重蘭花精華加持！嬌蘭抗老「蘭鑽白金萃」再現白玉肌
所有女人，都想追求「凝脂白玉肌」，透亮無瑕的肌膚，要想散發出光采，認真的保養程序不能少。頂級抗老一直是法國嬌蘭鑽研的領域，研究開發新的科技，3月正式推出「蘭鑽氧蘊極光系列」，包括白金萃、眼部精華兩項新品，以雙重蘭花精華，包括高原赤箭蘭、白玉蝴蝶蘭，萃取出的「雙重稀有蘭花精華」，重現白玉肌膚。
嬌蘭長期投注心力，研究各種蘭花的成分，先研究出雙重稀有蘭花精華，增加肌膚的防禦力，再從原產自亞洲、生長於樹上的珍貴石斛蘭中，萃取出精華，多重組合而成「蘭鑽肌因煥白科技」，成為蘭鑽氧蘊極光白金萃的主要成分，還多加入鑽石粉末，猶如超微小珍珠，一擦上，讓肌膚展現光澤。
面對多重環境問題，蘭鑽氧蘊極光白金萃能使肌膚更有光澤，恢復肌膚彈性，淡化肌膚上的瑕疵，讓女人可以重現明亮光采。
而最近戴口罩，也讓眼部保養更為重要，蘭鑽氧蘊極光眼部精華，也以活膚呼吸科技，重現眼周的光澤感，戴起口罩從眼睛，無法判斷年齡。
為了呼應環保與回收，蘭鑽氧蘊極光系列包裝均可回收，採用獨立瓶身與押頭，瓶身使用不透明且不透氣的包裝，重量與原料使用均減少，一起為地球永續盡心力。
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