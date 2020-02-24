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新冠肺炎爆發迎連假 餐飲飯店百貨折扣創近年之最

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
環島據點多的福容飯店推出「年後放鬆」專案，在連假期間只要4,999元即可享一泊二食入住精緻和洋客房，續住每晚則只要4,000。若想要有獨立空間並保有隱私避免群聚，福容福隆店以及福容墾丁店皆有Villa房型安心度假。 圖／福容提供
環島據點多的福容飯店推出「年後放鬆」專案，在連假期間只要4,999元即可享一泊二食入住精緻和洋客房，續住每晚則只要4,000。若想要有獨立空間並保有隱私避免群聚，福容福隆店以及福容墾丁店皆有Villa房型安心度假。 圖／福容提供

新冠肺炎疫情未歇，疫情爆發後的第一個連續假期228連假本周五展開，此次「受災」嚴重的餐飲、飯店、百貨業齊推優惠，希望讓民眾比較敢出門。有美式餐廳推人氣餐點豬肋排買一送一，郊區飯店則呼籲民眾走向戶外，推出一泊二食只要4000元的史上超優惠住房專案，以及主打獨立空間並保有隱私避免群聚的Villa房型，百貨公司則正值春季化妝品節，主打點數回饋倍增，希望吸引228連假住房、消費及用餐人潮。

新冠肺炎自農曆春節開工後，疫情發展可說是全球蔓延，台灣也出現零星社區感染個案，民眾不僅紛紛戴起口罩，也紛紛減少外出，卻也讓最需要「人流」的餐飲、飯店、百貨業一片哀嚎。在民眾已悶了將近一個月的預期心理，以及即將迎來年後的第一個連假，業者只能苦思各出奇招。

北軒餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌-TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排不僅齊推228連假用餐優惠吸客，也更同步開放外帶好康。TGI FRIDAYS自2月28日至3月1日，到TGI FRIDAYS全台15間任餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一，Texas Roadhouse德州鮮切牛排則在活動期間任一間餐廳用餐，點購任一客牛排，則可享第二份牛排半價優惠，外帶亦享優惠。

旗下擁有5個知名品牌的「饗賓餐旅」，優惠活動則自2月25日起跑，自助餐品牌「饗食天堂」、「果然匯」會員平日用餐，不限餐期4人同行1人免費；兩人同行8折。此外，單點品牌「開飯川食堂」及「饗泰多」不分平假日外帶每滿千元現折100元；「饗泰多」更加碼，只要在店內用餐滿千就送網紅推薦菜；「朵頤牛排」紐約客牛排和究好戰斧豬排套餐88折。

228連續假期即將來臨，擔心疫情不想人擠人，不妨可以走向戶外。環島據點多的福容飯店推出「年後放鬆」專案，在連假期間只要4,999元即可享一泊二食入住精緻和洋客房，續住每晚則只要4,000。若想要有獨立空間並保有隱私避免群聚，福容福隆店以及福容墾丁店皆有Villa房型安心度假。

百貨公司則正值春季化妝品節，主打點數回饋倍增。統一時代自即日起至3月15日購買化妝品、香氛單筆滿1,000元可以會員點數100點現抵100元，讓點數回饋加倍且可購物現抵。另，228連假三天統一時代百貨還推出會員卡友禮「美麗心機LED化妝鏡」，百貨業者期待能掀起一波搶兌風潮。

SOGO百貨台北店的「2020春季化妝品節」自即日起至3月8日，同時啟動Beauty Club會員招募，美妝、香氛櫃位單筆消費滿2,000元，即可免費入會，享點數翻倍送、化妝品購物金等優惠。同時，化妝品區單日單櫃消費滿5,000元，即贈200元化妝品抵用券。其中「美妝天后宮」SOGO忠孝館更再加碼，化妝品區單日單櫃消費滿12,000元，送400元化妝品抵用券+100元特別優惠券。

此外，為掌握連假人潮商機，統一時代百貨今年還特別聯手迪士尼強力推出北區獨家粉色系期間限定店，即日起至3月31日尋找隱藏版米奇活動開跑，只要上傳與米奇的合照到指定頁面並#迪士尼櫻花季#統一時代百貨台北店，就有機會抽到「迪士尼櫻花季限定鎖骨鏈」。此外，2月28日當天2樓戶外夢廣場還將舉辦「迪士尼櫻花限定野餐派對」，同時推出奇奇蒂蒂、小飛象、小鹿斑比、瑪麗貓等野餐組款式，綠色草皮搭配綻放的櫻花樹，宛如置身於粉紅泡泡的浪漫野餐。

旗下擁有5個知名品牌的「饗賓餐旅」，優惠活動則自2月25日起跑，自助餐品牌「饗食天堂」、「果然匯」會員平日用餐，不限餐期4人同行1人免費；兩人同行8折。 圖／饗賓餐旅提供
旗下擁有5個知名品牌的「饗賓餐旅」，優惠活動則自2月25日起跑，自助餐品牌「饗食天堂」、「果然匯」會員平日用餐，不限餐期4人同行1人免費；兩人同行8折。 圖／饗賓餐旅提供
TGI FRIDAYS自2月28日至3月1日，到TGI FRIDAYS全台15間任餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一。 圖／北軒提供
TGI FRIDAYS自2月28日至3月1日，到TGI FRIDAYS全台15間任餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一。 圖／北軒提供

新冠肺炎

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