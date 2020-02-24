新冠肺炎爆發迎連假 餐飲飯店百貨折扣創近年之最

新冠肺炎疫情未歇，疫情爆發後的第一個連續假期228連假本周五展開，此次「受災」嚴重的餐飲、飯店、百貨業齊推優惠，希望讓民眾比較敢出門。有美式餐廳推人氣餐點豬肋排買一送一，郊區飯店則呼籲民眾走向戶外，推出一泊二食只要4000元的史上超優惠住房專案，以及主打獨立空間並保有隱私避免群聚的Villa房型，百貨公司則正值春季化妝品節，主打點數回饋倍增，希望吸引228連假住房、消費及用餐人潮。

新冠肺炎自農曆春節開工後，疫情發展可說是全球蔓延，台灣也出現零星社區感染個案，民眾不僅紛紛戴起口罩，也紛紛減少外出，卻也讓最需要「人流」的餐飲、飯店、百貨業一片哀嚎。在民眾已悶了將近一個月的預期心理，以及即將迎來年後的第一個連假，業者只能苦思各出奇招。

北軒餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌-TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排不僅齊推228連假用餐優惠吸客，也更同步開放外帶好康。TGI FRIDAYS自2月28日至3月1日，到TGI FRIDAYS全台15間任餐廳消費，即可享全系列炭烤豬肋排買一送一，Texas Roadhouse德州鮮切牛排則在活動期間任一間餐廳用餐，點購任一客牛排，則可享第二份牛排半價優惠，外帶亦享優惠。

旗下擁有5個知名品牌的「饗賓餐旅」，優惠活動則自2月25日起跑，自助餐品牌「饗食天堂」、「果然匯」會員平日用餐，不限餐期4人同行1人免費；兩人同行8折。此外，單點品牌「開飯川食堂」及「饗泰多」不分平假日外帶每滿千元現折100元；「饗泰多」更加碼，只要在店內用餐滿千就送網紅推薦菜；「朵頤牛排」紐約客牛排和究好戰斧豬排套餐88折。

228連續假期即將來臨，擔心疫情不想人擠人，不妨可以走向戶外。環島據點多的福容飯店推出「年後放鬆」專案，在連假期間只要4,999元即可享一泊二食入住精緻和洋客房，續住每晚則只要4,000。若想要有獨立空間並保有隱私避免群聚，福容福隆店以及福容墾丁店皆有Villa房型安心度假。

百貨公司則正值春季化妝品節，主打點數回饋倍增。統一時代自即日起至3月15日購買化妝品、香氛單筆滿1,000元可以會員點數100點現抵100元，讓點數回饋加倍且可購物現抵。另，228連假三天統一時代百貨還推出會員卡友禮「美麗心機LED化妝鏡」，百貨業者期待能掀起一波搶兌風潮。

SOGO百貨台北店的「2020春季化妝品節」自即日起至3月8日，同時啟動Beauty Club會員招募，美妝、香氛櫃位單筆消費滿2,000元，即可免費入會，享點數翻倍送、化妝品購物金等優惠。同時，化妝品區單日單櫃消費滿5,000元，即贈200元化妝品抵用券。其中「美妝天后宮」SOGO忠孝館更再加碼，化妝品區單日單櫃消費滿12,000元，送400元化妝品抵用券+100元特別優惠券。