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4人同行1人免費！饗食天堂、果然匯推優惠 用餐抽餐券
新冠肺炎疫情持續延燒，連帶影響餐飲生意，為了拉客人上門，饗賓集團針對旗下吃到飽餐廳饗食天堂、果然匯等推出優惠活動，平日4人同行可享有1人免費、2人同行8折，另會員3月到各品牌用餐，還可以抽饗饗及旭集餐券。
饗賓集團自2月25日起推出5大品牌好康齊發，其中最受歡迎的饗食天堂、果然匯等，若是iEAT會員平日前往用餐，不限餐期，就可以享有4人同行1人免費，或是2人同行8折優惠。現場加入會員，就可立即享有優惠。
此外，單點品牌開飯川食堂、饗泰多等，不分平日、假日，只要外帶每滿千元，就可以現折100元，像是滿1,000元折100元、滿2,000元折200元，依此類推。饗泰多只要店內用餐滿千元，就送網紅推薦菜，滿1,000元送酥炸豬五花尬女婿蛋、滿2,000元送黃咖哩軟殼蟹。朵頤牛排紐約客、究好戰斧豬排套餐則是可享有88折優惠。
除了餐廳優惠外，iEAT饗愛吃會員從3月1日到3月31日間，到饗賓全品牌消費，就有機會抽中饗饗、旭集等貴賓券，總共有40張，得獎者將在iEAT官網及APP中公布。
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