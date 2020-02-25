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7-ELEVEN打造社區公益服務平台，推募款、助青年望永續發展

聯合新聞網 / 聯合數位文創
統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫今年首度入圍「2020 第四屆台北金鵰微電影獎」榮獲優等肯定。圖/7-ELEVEN 提供。
統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫今年首度入圍「2020 第四屆台北金鵰微電影獎」榮獲優等肯定。圖/7-ELEVEN 提供。

2020年，聯合國永續發展目標（SDGs）即將邁向下個關鍵10年，許多企業早已悄悄地將永續經營DNA植入企業經營理念與行動中，而在台成立超過40年的統一超商透過7-ELEVEN門市據點打造社區公益服務平台，串聯公益團體、統一超商好鄰居文教基金會，推動關懷弱勢長輩的公益募款，以及活用7-ELEVEN門市據點推動的「青年深根計畫」，幫助弱勢長輩提升生活品質、協助青年在地創生與實現夢想，以回應聯合國「全球永續發展目標」中的「健全生活品質」與「城市與社區的永續」2大目標，如今公益募款推動32年來幫助弱勢團體募集新台幣42億元，青年深耕計畫於去年拍攝的2支紀錄短片今年首度入圍「2020 第四屆台北金鵰微電影獎」8個優等獎項肯定。

7-ELEVEN公益募款自2014年起關注高齡化、長照議題，募款提供關懷弱勢長輩的公益團體推動相關服務外，更串聯門市據點、店長與夥伴的力量，推動獨有的好鄰居送餐隊、幾點了咖啡館等公益服務。2020年第一季公益募款與天主教中華聖母基金會合作的「老老重擔，有你救好」計畫對應聯合國「全球永續發展目標」SDGs #3確保健康及促進各年齡層福祉的願景，第一季的愛心捐款預估將幫助20萬人次弱勢長輩改善生活品質。

統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫，與統一超商攜手合作，以遍佈全台、從城市到偏鄉的7-ELEVEN門市為青創平台，推出「OPEN!青春同樂會」。圖/7-ELEVEN 提供。
統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫，與統一超商攜手合作，以遍佈全台、從城市到偏鄉的7-ELEVEN門市為青創平台，推出「OPEN!青春同樂會」。圖/7-ELEVEN 提供。

此外，由統一超商於1999年捐助成立「財團法人統一超商好鄰居文教基金會」，自2017年啟動「青年深根計畫」與在地青年為伍推動地方發展，年前發表「一起洄遊吧」與「我在你左右」兩部支持花蓮及苗栗青年返鄉創生的真實紀錄片，紀錄在地7-ELEVEN門市據點與青年們結合，分別推出知識型的小小店長活動-「小小魚達人」，及「OPEN!青春同樂會」大地好朋友青農市集創2大新做法，影片首次參展即入圍下2020台北金鵰微電影展8個優等獎項。

統一超商好鄰居文教基金會表示，「青年深根計畫」源自於統一超商經營秉持著「取之於社會，回饋於社會」的精神，長年來鮮食研發透過在地共同採購採買新鮮農產品，以2018年為例，採購台灣地區農產品數量佔總體近7成的使用量，更積極透過契作、提升在地採購比例的方式，鼓勵在地農業發展、降低整體環境足跡。

延續鼓勵在地發展的理念，並觀察到台灣面臨高齡化、少子化的衝擊，在地文化與產業面臨生存壓力，「青年深根計畫」為好鄰居文教基金會與7-ELEVEN攜手合作、實踐社區好鄰居的角色，2020年將攜手專業顧問團隊，並結合7-ELEVEN被消費者倚賴的服務平台的理念，陪伴青年返鄉、尋夢踏實、落地深耕，讓返鄉青年成果能倚賴7-ELEVEN，就近取得展演舞台，同時帶動地方創生、創造企業與環境、社會三贏局面，更具體落實聯合國「全球永續發展目標」SDGs #11城市與社區的永續發展項目。

青年 超商 募款

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