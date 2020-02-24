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米蘭時裝周／ BOSS向新世代致意 未來感美學溫暖撞色

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀向新世代致意。圖／BOSS提供
BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀向新世代致意。圖／BOSS提供

當地時間2月23日於米蘭時裝周登場的BOSS，本季定調為「Generations」，以oversized輪廓從品牌男裝工藝為基礎的剪裁出發，創造出一系列簡約美學的未來感服裝。駝色、褐色、丁香紫、珊瑚紅等互相撞擊的對比色塊則為流暢的摩登線條注入溫暖。男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、Amber Valetta、Toni Garrn等人都現身看秀。

男女模特兒一一繞著橢圓形的秀場中央優雅的管弦樂團演奏出場，當代古典樂曲點出既傳統又前瞻的男女裝設計主題。剪裁展現品牌男裝的深厚底蘊，外套的超大翻領為視覺聚焦，延伸出上半身流暢的線條，搭配針織單品恰好的垂墜。裝飾細節則有德國刺繡、手工編織皮革、飄逸的流蘇以及飾有數位印花的粘合面料（bonded fabrics）。和服裝同色調的丁香紫眼鏡等配件頗受好評。

前維密天使、資深超模Doutzen Kroes為BOSS走秀。圖／BOSS提供
前維密天使、資深超模Doutzen Kroes為BOSS走秀。圖／BOSS提供
超模卡拉迪樂芬妮出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
超模卡拉迪樂芬妮出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
BOSS本季多套服裝大玩撞色色塊與有別以往單色為主的設計。圖／BOSS提供
BOSS本季多套服裝大玩撞色色塊與有別以往單色為主的設計。圖／BOSS提供
男星奧蘭多布魯抱著紅貴賓愛犬出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
男星奧蘭多布魯抱著紅貴賓愛犬出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
卡拉迪樂芬妮和男星奧蘭多布魯出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
卡拉迪樂芬妮和男星奧蘭多布魯出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
外套寬大翻領和輪廓是BOSS本季的重要特色之一。圖／BOSS提供
外套寬大翻領和輪廓是BOSS本季的重要特色之一。圖／BOSS提供
各式流蘇是秋冬重點。圖／BOSS提供
各式流蘇是秋冬重點。圖／BOSS提供
BOSS本季服裝輪廓鮮明。圖／BOSS提供
BOSS本季服裝輪廓鮮明。圖／BOSS提供
BOSS以繁複的打褶與流蘇細節營造流暢的簡約輪廓。圖／BOSS提供
BOSS以繁複的打褶與流蘇細節營造流暢的簡約輪廓。圖／BOSS提供
超模Amber Valetta和卡拉迪樂芬妮出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供
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