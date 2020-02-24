米蘭時裝周／ BOSS向新世代致意 未來感美學溫暖撞色

當地時間2月23日於米蘭時裝周登場的BOSS，本季定調為「Generations」，以oversized輪廓從品牌男裝工藝為基礎的剪裁出發，創造出一系列簡約美學的未來感服裝。駝色、褐色、丁香紫、珊瑚紅等互相撞擊的對比色塊則為流暢的摩登線條注入溫暖。男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、Amber Valetta、Toni Garrn等人都現身看秀。

男女模特兒一一繞著橢圓形的秀場中央優雅的管弦樂團演奏出場，當代古典樂曲點出既傳統又前瞻的男女裝設計主題。剪裁展現品牌男裝的深厚底蘊，外套的超大翻領為視覺聚焦，延伸出上半身流暢的線條，搭配針織單品恰好的垂墜。裝飾細節則有德國刺繡、手工編織皮革、飄逸的流蘇以及飾有數位印花的粘合面料（bonded fabrics）。和服裝同色調的丁香紫眼鏡等配件頗受好評。 前維密天使、資深超模Doutzen Kroes為BOSS走秀。圖／BOSS提供 超模卡拉迪樂芬妮出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供 BOSS本季多套服裝大玩撞色色塊與有別以往單色為主的設計。圖／BOSS提供 男星奧蘭多布魯抱著紅貴賓愛犬出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供 卡拉迪樂芬妮和男星奧蘭多布魯出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供 外套寬大翻領和輪廓是BOSS本季的重要特色之一。圖／BOSS提供 各式流蘇是秋冬重點。圖／BOSS提供 BOSS本季服裝輪廓鮮明。圖／BOSS提供 BOSS以繁複的打褶與流蘇細節營造流暢的簡約輪廓。圖／BOSS提供 超模Amber Valetta和卡拉迪樂芬妮出席BOSS 2020米蘭秋冬服裝秀。圖／BOSS提供