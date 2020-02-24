聽新聞
test
0:00 / 0:00
米蘭時裝周／ BOSS向新世代致意 未來感美學溫暖撞色
當地時間2月23日於米蘭時裝周登場的BOSS，本季定調為「Generations」，以oversized輪廓從品牌男裝工藝為基礎的剪裁出發，創造出一系列簡約美學的未來感服裝。駝色、褐色、丁香紫、珊瑚紅等互相撞擊的對比色塊則為流暢的摩登線條注入溫暖。男星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）、超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、Amber Valetta、Toni Garrn等人都現身看秀。
男女模特兒一一繞著橢圓形的秀場中央優雅的管弦樂團演奏出場，當代古典樂曲點出既傳統又前瞻的男女裝設計主題。剪裁展現品牌男裝的深厚底蘊，外套的超大翻領為視覺聚焦，延伸出上半身流暢的線條，搭配針織單品恰好的垂墜。裝飾細節則有德國刺繡、手工編織皮革、飄逸的流蘇以及飾有數位印花的粘合面料（bonded fabrics）。和服裝同色調的丁香紫眼鏡等配件頗受好評。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言