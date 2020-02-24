不屑精神當道！台灣新銳圖文作家不屑貓首本新書《不屑是種正能量》來囉

聯合數位文創合作之IP「不屑貓」新書來囉！不屑最正，從何說起？自學繪畫、醫務管理背景出身的台灣新銳貓系圖文作家「不屑貓」，2012年從公家機關辭職後，在圖文界從零開始，經過八年的打滾磨練，也累積了不少圖文作品，如今時機成熟，推出首本圖文創作《不屑是種正能量》，在新書中帶上她創造的人氣角色們與大家分享以不屑精神減壓的門道！

圖／木蘭文化、聯合數位文創提供

在新書《不屑是種正能量》登場的不屑家族，萌系角色們透過「六何法」各險神通，在WHO、WHAT、WHEN、WHERE、WHY、HOW六種情境裡，傾情演出一齣齣他們的日常。歡樂幽默的畫作中偶然帶有韻味的正向佳句，最適合忙碌現代人閱讀的睡前故事書。

圖／木蘭文化、聯合數位文創提供

普羅大眾壓力爆表時，可能暴飲暴食、賭氣睡覺、吐吐苦水或大哭一場等等傷身又傷心，閱讀一則故事不需要一分鐘，就讓人負面情緒煙消霧散，是個既安全又有效的舒壓方法。快和朋友以不屑貓的不屑精神「今天Who Cares了沒？」來相互勉勵吧！

圖／木蘭文化、聯合數位文創提供