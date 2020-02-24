米蘭時裝周／亞曼尼直播空屋走秀 多層次黑中性展優雅

新型冠狀病毒肺炎疫情在義大利倫巴底大區（Lombardy）地區延燒，其首都米蘭有逾20人確診，已經宣布停課，而已經進入尾聲的2020秋冬時裝周活動也不免受到影響。原本壓軸於當地時間周日（2月23日）傍晚登場的重量級品牌亞曼尼（Giorgio Armani）在秀前宣布，顧及客人在擁擠秀場的健康安全，取消觀眾進場觀看，改以直播的方式讓所有人透過網路欣賞這次的服裝秀。品牌創立45年來首次模特兒們在空無一人的秀場展演；另一方面少了熱鬧的名人看秀嘉賓等，回歸到服裝設計本身是否精彩夠吸睛，意外成為難得的一場純服裝秀。

亞曼尼本季色調以時尚最愛的「黑」為主，但要能黑出新意就考驗設計師Giorgio Armani的功力。除了巧妙運用不同材質的黑創造視覺層次感，在剪裁與細節上也都多從他所擅長的男裝取材。以柔軟天鵝絨或挺立面料打造的走動時合身擺動的西上裝、男裝常見的小立領短外套，都透過精湛的剪裁合貼女性身形。細節裝飾則融入男士軍裝常用的肩章和織帶，搭配大量搖曳的流蘇，在男女裝元素中巧妙捕捉到浪漫的平衡。 Giorgio Armani本季在女裝設計中巧妙融入男裝元素。圖／取自 IG @giorgioarmani Giorgio Armani以不同材質和裝飾層次凸顯本季主色「黑」。圖／取自 IG @giorgioarmani Giorgio Armani以珠繡裝飾等層次凸顯本季主色「黑」。圖／取自 IG @giorgioarmani Giorgio Armani以對比色裝飾層次凸顯本季主色「黑」。圖／取自 IG @giorgioarmani 大量的流蘇、肩章和織帶裝飾本季Giorgio Armani的女裝。圖／取自 IG @giorgioarmani 大量的流蘇、肩章和織帶裝飾本季Giorgio Armani的女裝。圖／取自 IG @giorgioarmani Giorgio Armani本季在女裝設計中巧妙融入男裝元素。圖／取自 IG @giorgioarmani Giorgio Armani以對比色裝飾層次凸顯本季主色「黑」。圖／取自 IG @giorgioarmani