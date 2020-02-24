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米蘭時裝周／疫情波及 亞曼尼取消看秀 超模戴N95搭機

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
超模貝拉哈蒂德在IG發布自己在飛機機艙內配戴N95口罩的照片，引起網友熱烈討論。圖／取自IG @bellahadid
超模貝拉哈蒂德在IG發布自己在飛機機艙內配戴N95口罩的照片，引起網友熱烈討論。圖／取自IG @bellahadid

歐洲最嚴重的新型冠狀病毒肺炎疫情在倫巴底（Lombardy）地區，其首都米蘭的時裝周活動已經進入尾聲，但仍不免受到影響。原本壓軸於當地時間周日（2月23日）傍晚登場的重量級品牌亞曼尼（Giorgio Armani）在當天一早宣布，顧及客人在擁擠秀場的健康安全，取消觀眾進場觀看，改以直播的方式讓所有人透過網路欣賞這次的服裝秀。品牌創立45年來首次模特兒們在空無一人的秀場展演。其他時裝周官方行程上的品牌或者因為觀眾人數較少，並無取消或異動。

同時，今年走秀超多的超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也在IG發布自己在飛機機艙內配戴N95口罩的照片，引起網友熱烈討論，顯然新冠疫情確實在時裝周看似不受影響、華麗走秀的背後成為所有工作人員的隱憂。因為歐美人甚少有向亞洲人一樣配戴口罩的習慣，還有網友一看到貝拉哈蒂德戴口罩大為驚慌以為超模染病，後發現是虛驚一場。

除了時裝秀，義大利足球甲級聯賽賽事以及威尼斯嘉年華也都受到疫情影響延期或取消。

亞曼尼因應疫情取消觀眾進場觀看，改透過網路直播走秀。圖／取自IG @giorgioarmani
亞曼尼因應疫情取消觀眾進場觀看，改透過網路直播走秀。圖／取自IG @giorgioarmani

新冠肺炎

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