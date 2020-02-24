米蘭時裝周／疫情波及 亞曼尼取消看秀 超模戴N95搭機

歐洲最嚴重的新型冠狀病毒肺炎疫情在倫巴底（Lombardy）地區，其首都米蘭的時裝周活動已經進入尾聲，但仍不免受到影響。原本壓軸於當地時間周日（2月23日）傍晚登場的重量級品牌亞曼尼（Giorgio Armani）在當天一早宣布，顧及客人在擁擠秀場的健康安全，取消觀眾進場觀看，改以直播的方式讓所有人透過網路欣賞這次的服裝秀。品牌創立45年來首次模特兒們在空無一人的秀場展演。其他時裝周官方行程上的品牌或者因為觀眾人數較少，並無取消或異動。

同時，今年走秀超多的超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也在IG發布自己在飛機機艙內配戴N95口罩的照片，引起網友熱烈討論，顯然新冠疫情確實在時裝周看似不受影響、華麗走秀的背後成為所有工作人員的隱憂。因為歐美人甚少有向亞洲人一樣配戴口罩的習慣，還有網友一看到貝拉哈蒂德戴口罩大為驚慌以為超模染病，後發現是虛驚一場。