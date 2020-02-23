Galaxy S20 Ultra百倍變焦有多神？信義區拍得到大直摩天輪車廂

三星Galaxy S20 Ultra雖然還未進一步宣布在台發售消息，但發表後大家最好奇的部分，還是Galaxy S20 Ultra的百倍變焦到底效果如何？記者搶先取得了這款新機，來實際拍看看百倍變焦到底有多厲害！

此次推出最高階的Galaxy S20 Ultra，擁有四鏡頭主相機，包括1200萬畫素超廣角鏡頭、1億800萬畫素廣角鏡頭、4800萬畫素遠距鏡頭，以及景深鏡頭，前置鏡頭則為4000萬畫素。最大特色是透過摺疊式變焦鏡頭和高解析度影像感測器，並融入AI、多影像處理技術優化拍攝內容，摺疊式鏡頭可達到10倍的混合光學變焦，而超高倍變焦解析度技術透過AI多幀處理，可將變焦倍率再向上提升10倍，進而減少高倍變焦時的手部抖動和畫質損失，實現最高100倍超高倍變焦。

Galaxy S20 Ultra與其他款新機鏡頭規格比較。圖／台灣三星電子提供

使用Galaxy S20 Ultra拍攝，要注意若想要使用百倍變焦，可得先捨棄1億800萬畫素，在108MP模式下，最高只能6倍變焦。進入拍攝介面後，除了原有的小樹圖示可快速選擇0.5X超廣角、標準、5X長焦之外，切換時還會再跳出其他0.5X至100X共七個快速切換按鈕，方便快速調整變焦。而為了讓長焦取景更容易掌握，調整到30X以上時，畫面左上角還會出現取景區塊縮圖。另外要注意的是，使用高倍變焦拍攝時微幅的手震在畫面中都會變得非常劇烈，建議要加上腳架才能拍出更清晰的畫面。

使用高倍變焦拍攝時，建議搭配腳架更容易取景。記者黃筱晴／攝影 搭配百倍變焦功能重新設計的相機介面，提供0.5X至100X共七個快速切換按鈕。記者黃筱晴／攝影