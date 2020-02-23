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Raf Simons加入PRADA成共同創意總監 首季作品九月問世
時尚圈又有最新的人事異動！日前《THE WALL STREET JOURNAL》的編輯Jacob Gallagher在Twitter上的這樣一則發文引發熱議—"Getting Word that Raf Simons is going to Prada. No other details.獲知Raf Simons要去PRADA了，沒有其他相關細節。"雖然事後馬上刪文，但還是引起眾人的好奇，今日這個傳言終於得到官方證實，確認Raf Simons真的要去PRADA了！
PRADA官方IG稍早貼文表示，自今年4月起，Raf Simons的新職位是與Miuccia Prada攜手擔任PRADA共同創意總監，而不是之前主要傳聞中的MIU MIU創意總監一職。由他們兩位所創作的全新系列，將在今年九月米蘭2021春夏時裝周發表。
Raf Simons這些年接連執掌過Jil Sander、Dior和Calvin Klein，目前專心操刀自己的同名男裝品牌Raf Simons，其中他操刀的Dior和Calvin Klein都曾獲得相當高的評價，設計風格年輕亮麗又不失街頭魅力。而PRADA近年來也聚焦年輕世代，透過經典復刻、結合手機app與社群小遊戲創造話題，許多商品也都是熱賣款，相信在Raf Simons的加入下，勢必又會為品牌創造出另一番嶄新風景。
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