搶開箱／絕美珊瑚色!YSL春妝限量水唇膏、唇釉完整試色

春天腳步近了，唇膏也要跟著換上新色囉！今年春妝大勢色系請馬上筆記「珊瑚色」，YSL推出2020限量春妝「春光熱浪」，共有3款情挑誘光水唇膏限定色，以溫柔粉嫩的珊瑚色系為主打，顯白度滿分，2款奢華緞面鏡光唇釉限定色，則是橘色調與珊瑚玫瑰，咬唇效果強烈，讓人一看就想吻上。

YSL春妝顏色也搶先試給大家看，情挑誘光水唇膏有著溫熱導入科技，還有保濕成分高的成分，每次擦上不怕乾唇，反而更顯滋潤與豐唇，讓人不禁想要親一口。春妝限量共有3色。

#97盛開玫瑰／屬於超粉嫩的西柚冰茶色調，但不過粉嫩，擦上後展現元氣，顯白度也超夠。

#98亮麗珊瑚／帶點奶橘色調，閃耀著珊瑚般的光澤，彷彿蜜桃烏龍茶，約會必擦。

#100晨曦裸色之吻／屬於自然的裸色調，彷彿一杯焦糖茶，適合喜歡溫柔風格的小女人。

超持久的YSL奢華緞面鏡光唇釉，有著輕盈的色彩配方，厚擦薄塗都有不同質地感覺，或是一層厚、一層薄，也能創造不一樣的妝感，就如同女人的百變個性。

#58橘色晨曦／顯白必備，輕擦甜美，厚擦有果凍光澤，馬上有豐唇的效果。