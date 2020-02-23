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豬肋排買1送1！TGI FRIDAYS、德州牛排連假祭美食優惠
迎接228連假，想吃頓好的犒賞自己，美式餐廳TGI FRIDAYS、德州現切牛排推出優惠，2月28日到3月1日間前往用餐，分別可以享有人氣餐點炭烤豬肋排買1送1、牛排第二份半價等優惠。
TGI FRIDAYS從2月28日到3月1日間推出連假優惠活動，全台15間餐廳，任選一間消費，就可以享有全系列炭烤豬肋排買1送1，還可以享用FRIDAYS星期五皮爾森生啤、柳橙白生啤買一送一等優惠。
此外，近來新冠肺炎疫情持續發燒，若想要宅在家吃大餐，TGIFRIDAYS推出外送限時優惠，3月1日到3月15日間，與Uber Eats平台合作推出獨家好康，包含自創開胃菜組合
香辣泰國雞肉麵、雞肉凱撒沙拉、培根起司漢堡以及半份雙醬炭烤豬肋排等人氣餐點TOP 5，外送享有85折，全台共10間限定餐廳提供外送服務。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排則是從2月28日到3月1日間舉行連假無肉不歡活動，凡是到任一餐廳用餐，點購任一客牛排，第二份牛排享有半價優惠。
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