寶格麗發表7種揹法秋冬新包 Kōki新包半掩辣腿好性感
義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前在米蘭時裝週期間發表主題為Maxi Glam的2020年秋冬配件系列，以珍稀皮革打造的經包款化身百變女郎：全新Bvlgari Serpenti 7 Ways方正的相機包可單獨會混搭其他包款，恣意變化出至少7種不同風貌。寶格麗品牌大使Kōki、日本超模森星、寶格麗品牌大使黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer等許多明星也都出席了晚間的派對。
寶格麗全新Bvlgari 7 Ways方正相機包，備有黑色小牛皮和淨白瑪瑙色山羊皮兩種選擇，手柄上帶有浮雕BVLGARI字樣，搭配可調式皮革與金屬粗鍊帶，肩揹手拿就有兩種揹法。另外可混搭「配件」使用：可以將流蘇晚宴包和皮革小包任意拆組混搭，而這些可拆式小包也可視場合單獨手拿，其實整組用法可能超過7種，挑戰個人時尚功力和mix & match創意。
另一款新作是Serpenti Forever包款推出更加小巧精緻的尺寸和短背帶，配上兩個外部夾層，小雖小但收納力更強，色彩上也發揮寶格麗「彩寶之王」的功力，除了莓紅碧璽、薄荷綠等鮮豔色彩，也善用皮革本身的紋路光澤，Serpenti Diamond Blast更鑲嵌Mosaic Canvas馬賽克鏡面效果絎縫圖紋，Serpenti Cabochon則是裝飾彷彿糖果車工的幾何圖形立體絎縫圖樣，巧妙透過皮革工藝演繹寶石車工多層次切面反射光線的珠寶之美。
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