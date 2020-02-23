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寶格麗發表7種揹法秋冬新包 Kōki新包半掩辣腿好性感

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
品牌大使Kōki出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
品牌大使Kōki出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）日前在米蘭時裝週期間發表主題為Maxi Glam的2020年秋冬配件系列，以珍稀皮革打造的經包款化身百變女郎：全新Bvlgari Serpenti 7 Ways方正的相機包可單獨會混搭其他包款，恣意變化出至少7種不同風貌。寶格麗品牌大使Kōki、日本超模森星、寶格麗品牌大使黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer等許多明星也都出席了晚間的派對。

寶格麗全新Bvlgari 7 Ways方正相機包，備有黑色小牛皮和淨白瑪瑙色山羊皮兩種選擇，手柄上帶有浮雕BVLGARI字樣，搭配可調式皮革與金屬粗鍊帶，肩揹手拿就有兩種揹法。另外可混搭「配件」使用：可以將流蘇晚宴包和皮革小包任意拆組混搭，而這些可拆式小包也可視場合單獨手拿，其實整組用法可能超過7種，挑戰個人時尚功力和mix & match創意。

另一款新作是Serpenti Forever包款推出更加小巧精緻的尺寸和短背帶，配上兩個外部夾層，小雖小但收納力更強，色彩上也發揮寶格麗「彩寶之王」的功力，除了莓紅碧璽、薄荷綠等鮮豔色彩，也善用皮革本身的紋路光澤，Serpenti Diamond Blast更鑲嵌Mosaic Canvas馬賽克鏡面效果絎縫圖紋，Serpenti Cabochon則是裝飾彷彿糖果車工的幾何圖形立體絎縫圖樣，巧妙透過皮革工藝演繹寶石車工多層次切面反射光線的珠寶之美。

寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包53,500元，搭配淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包35,300元，背帶裝飾小型淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包，30,900元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包53,500元，搭配淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包35,300元，背帶裝飾小型淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包，30,900元。圖／寶格麗提供
日本超模森星出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
日本超模森星出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways黑色小牛皮相機包，49,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways黑色小牛皮相機包，49,600元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮肩背包，77,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮肩背包，77,300元。圖／寶格麗提供
品牌大使黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
品牌大使黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
西班牙模特兒Nieves Álvarez出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
西班牙模特兒Nieves Álvarez出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways黑色小牛皮相機包49,600元，搭配Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮手拿包23,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways黑色小牛皮相機包49,600元，搭配Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮手拿包23,000元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包，53,500元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包，53,500元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包，35,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包，35,300元。圖／寶格麗提供
美國女歌手兼模特Faith Lynch出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
美國女歌手兼模特Faith Lynch出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 薄荷綠色金屬水蛇皮手拿包，27,400元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 薄荷綠色金屬水蛇皮手拿包，27,400元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever薄荷綠色小牛皮肩背包，77,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever薄荷綠色小牛皮肩背包，77,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Cabochon薄荷綠色小牛皮肩背包，82,100元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Cabochon薄荷綠色小牛皮肩背包，82,100元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包53,500元，搭配Serpenti Forever淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包35,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包53,500元，搭配Serpenti Forever淨白瑪瑙色金屬水蛇皮手拿包35,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮手拿包，23,000元。。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever莓紅碧璽色小牛皮手拿包，23,000元。。圖／寶格麗提供
美國女歌手兼模特Faith Lynch出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
美國女歌手兼模特Faith Lynch出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Diamond Blast淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，10萬8,300元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Diamond Blast淨白瑪瑙色小牛皮肩背包，10萬8,300元。圖／寶格麗提供
日本超模森星出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
日本超模森星出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
品牌大使Kōki出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
品牌大使Kōki出席寶格麗2020秋冬配件發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包53,500元，搭配Serpenti Forever 薄荷綠色金屬水蛇皮手拿包27,400元。圖／寶格麗提供
寶格麗Serpenti Forever 7 Ways淨白瑪瑙色山羊皮相機包53,500元，搭配Serpenti Forever 薄荷綠色金屬水蛇皮手拿包27,400元。圖／寶格麗提供

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