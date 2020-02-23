口罩下怎能不留下迷人香 小熊香水超療癒

戴口罩的防疫期間，除了眼妝之外，口紅、腮紅都退居幕後，這時候香氛是展現個人品味的最佳利器，西班牙珠寶品牌TOUS全新女香「白金小熊女性淡香水」，由香水專家Ane Ayo所調製而成，繚繞著清新脫俗的白花 ，為女性傳遞了熱情與溫暖，在美麗的外表下，更蘊藏著未知的快樂。

白金小熊香水以閃閃發亮的白金為設計靈感，帶著日光的純淨透明，以及白花的優雅喜悅，精緻的白金小熊墜飾垂掛於皮繩上，單純不造作的設計 ，不僅呈現浪漫可愛的特質，更加顯得光彩奪目。

香味之始飄散著甜而不膩的清新香氣，以檸檬與桂花帶出歡愉的前奏，揉合黑醋栗的酸甜氣息，營造活潑可愛的調性，微加粉紅胡椒的溫柔辛香，增添了豐富的層次感，令人沉浸於迷人的果香魅力。隨著花香氣息的蔓延，玫瑰與茉莉的淡雅芬芳，作為核心香調，後調以帶有神祕東方氣息的廣藿香與琥珀，飄散著迷人的野香，搭配奶油木及麝香的軟綿氣息，創造收服人心的溫暖韻味。

手工製成的玻璃瓶身，保留了原始的工匠藝術，看似不對襯的水晶半球體 ，宛如因風的吹拂而改變了型態，不完美的曲線卻成就了別有雅致的時尚 。一條皮繩圍繞著瓶身的頸子，垂掛著精緻的銀白色小熊，晶瑩而透亮，瓶身上的小熊吊飾亦可作為項鍊墜子，賦予TOUS珠寶特殊的使命感。