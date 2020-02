裘莉裸背絕美性感！代言我的印記香水，一噴散發女神味

已經44歲的好萊塢明星安潔麗娜.裘莉(Angelina Jolie),最新以完美裸背為香水代言,她只簡單裹上緞面布料,露出充滿刺青的絕美裸背,背上的每款刺青,都代表著裘莉的人生故事,這也讓法國嬌蘭以裘莉為靈感,推出MON GUERLAIN「我的印記」玫瑰淡香精。

香水,是人們對於記憶的最重要刻印。法國嬌蘭以「IN THE NAME OF BEAUTY」為宗旨出發,創造女性的萬種風情,新推出的法國嬌蘭MON GUERLAIN「我的印記」香氛系列,編織出女性多面的風采及個性,秀出真自我。

「我的印記」該是代表什麼香氣呢?嬌蘭首席調香師Thierry Wasser與調香師Delphine Jelk共同合作,以嬌蘭繆思裘莉為靈感,以保加利亞玫瑰和土耳其玫瑰兩種玫瑰調和,創造出這款玫瑰淡香精,象徵裘莉的熱情、奔放卻又充滿自信的風格。

香水靈魂是玫瑰調,混合著花香與果香,小花茉莉和卡拉薰衣草仍是此款香水成分的要角,開啟清心愉悅的香氣旅程,添加西洋梨也活躍了女性俏皮個性的一面,襯托出柔性韻味,更有著獨立堅強的個人特質元素。