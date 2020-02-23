裘莉裸背絕美性感！代言我的印記香水，一噴散發女神味

已經44歲的好萊塢明星安潔麗娜．裘莉（Angelina Jolie），最新以完美裸背為香水代言，她只簡單裹上緞面布料，露出充滿刺青的絕美裸背，背上的每款刺青，都代表著裘莉的人生故事，這也讓法國嬌蘭以裘莉為靈感，推出MON GUERLAIN「我的印記」玫瑰淡香精。

香水，是人們對於記憶的最重要刻印。法國嬌蘭以「IN THE NAME OF BEAUTY」為宗旨出發，創造女性的萬種風情，新推出的法國嬌蘭MON GUERLAIN「我的印記」香氛系列，編織出女性多面的風采及個性，秀出真自我。

「我的印記」該是代表什麼香氣呢？嬌蘭首席調香師Thierry Wasser與調香師Delphine Jelk共同合作，以嬌蘭繆思裘莉為靈感，以保加利亞玫瑰和土耳其玫瑰兩種玫瑰調和，創造出這款玫瑰淡香精，象徵裘莉的熱情、奔放卻又充滿自信的風格。

香水靈魂是玫瑰調，混合著花香與果香，小花茉莉和卡拉薰衣草仍是此款香水成分的要角，開啟清心愉悅的香氣旅程，添加西洋梨也活躍了女性俏皮個性的一面，襯托出柔性韻味，更有著獨立堅強的個人特質元素。