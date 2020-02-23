不願一直被退團 旅行社推跳樓價促銷團找生機
受到新冠肺炎影響，觀光旅遊產業受大環境影響重創，幾周來已有數不清的退團與取消出團，但仍有業者逆向操作，推出「肺欲清」專案，歡迎民眾可以趁此時，前往非疫區的國家旅遊，呼吸新鮮空氣，也不用一直戴口罩，並推出優惠價方案，吸引民眾；也有旅行社推出韓國4888元、5888元、6888元，在退團風暴中，還吸引上百人參團排候補。
業者推出「肺欲清」專案，主打不用人擠人、不用擔心搶不到口罩、不用恐慌人潮多不多，並為飛機澄清「飛機內的換氣系統，採醫療HEPA級，每2到3分鐘空氣就會清淨一次，比辦公室乾淨」，加上現在歐美各國，都沒有太多的團體，是造訪巴黎鐵塔、新天鵝堡、比薩斜塔、布拉格廣場等熱門景點的最佳時機，加碼提供台灣識別貼紙，在國外不怕被當作外人。
而有旅行社推出韓國4888元、5888元、6888元等超優惠專案，讓忙著退團的台灣人又搶著報名，該家旅行社的人員也表示，4888元行程剛推出時，真的有800人等著報名候補，不過受到疫情影響，德威航空已取消台北飛往韓國的至3月的班機，因此這些跳樓價的促銷團最後也無法成行。
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