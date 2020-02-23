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日本熟男劇團「52PRO！」 新劇看北海道漁夫文化

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
日本熟男團體「52PRO！」劇團的《夾縫轍痕》。圖／52PRO！提供
日本熟男團體「52PRO！」劇團的《夾縫轍痕》。圖／52PRO！提供

日本熟男劇團「52PRO！」與台灣躍演劇團合作的新劇，讓你在日本民謠雄壯歌聲中，重回20世紀初期北海道漁夫文化。

「52PRO！」由資深劇場工作者塚原大助號召多位熟齡男演員組成，主張以現代劇場方式呈現日本傳統文化，包括傳統樂器三味線等，作品歡樂溫暖，2016年首次公演後就吸引不少粉絲。繼《第三弦》、《阿波之音》後，這次他們帶來《夾縫轍痕》，一樣充滿熱血。

該劇以明治36年（1903年）一處位於北海道的邊陲漁港為背景，當地每逢春天，男人總乘船出海捕鯡魚，還有被稱為「波聲船頭」的船夫同行，用歌聲為漁夫們打氣。劇中即從高唱曾被改編成台語歌〈素蘭小姐要出嫁〉的日本傳統捕魚歌〈索朗節〉開始，呈現這群與自然共存人們真誠率性的姿態。今起至3月1日在華山文創園區烏梅劇院共演九場。

日本熟男團體「52PRO！」劇團的《夾縫轍痕》。圖／52PRO！提供
日本熟男團體「52PRO！」劇團的《夾縫轍痕》。圖／52PRO！提供

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