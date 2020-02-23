LV獻愛心Virgil Abloh首度設計Silver Lockit慈善手鍊

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）自2016年以來持續推廣#MAKEAPROMISE活動、透過捐贈販售Silver Lockit手鍊的收益予聯合國兒童基金會（UNICEF）的方式為UNICEF籌募善款並提升世人對弱勢兒童的關注。今年手環首度由男裝創意總監Virgil Abloh操刀設計，在既有的經典元素中融合全新的風貌。

Silver Lockit手鍊的創作靈感來自創辦家族喬治威登於1890年發明的防盜鎖，用以保護顧客最珍貴的私人物品。Virgil Abloh融入饒富街頭潮流風的銀質粗鎖鍊節，連接色彩繽紛的厚實鍊繩並吊墜著路易威登吊飾和鐫刻鎖頭。同時4款顏色：黑色、橘色、青瓷綠和以黃色點綴的藍色，則脫胎自他2020年春夏男裝系列的新鮮色調。多才多藝的Virgil Abloh也曾為自己的off-white品牌推出中性設計的迴紋針造型珠寶。