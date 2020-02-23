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LV獻愛心Virgil Abloh首度設計Silver Lockit慈善手鍊

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
路易威登Silver Lockit手鍊黃色點綴的藍色款，13500元。圖／路易威登提供
路易威登Silver Lockit手鍊黃色點綴的藍色款，13500元。圖／路易威登提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）自2016年以來持續推廣#MAKEAPROMISE活動、透過捐贈販售Silver Lockit手鍊的收益予聯合國兒童基金會（UNICEF）的方式為UNICEF籌募善款並提升世人對弱勢兒童的關注。今年手環首度由男裝創意總監Virgil Abloh操刀設計，在既有的經典元素中融合全新的風貌。

Silver Lockit手鍊的創作靈感來自創辦家族喬治威登於1890年發明的防盜鎖，用以保護顧客最珍貴的私人物品。Virgil Abloh融入饒富街頭潮流風的銀質粗鎖鍊節，連接色彩繽紛的厚實鍊繩並吊墜著路易威登吊飾和鐫刻鎖頭。同時4款顏色：黑色、橘色、青瓷綠和以黃色點綴的藍色，則脫胎自他2020年春夏男裝系列的新鮮色調。多才多藝的Virgil Abloh也曾為自己的off-white品牌推出中性設計的迴紋針造型珠寶。

Virgil Abloh設計的4款Silver Lockit手鍊零售價為台幣13500元，當中100美元（約3,000元台幣）會捐贈予聯合國兒童基金會。路易威登自Silver Lockit手鍊推出以來，已為聯合國兒童基金會募得將近一千萬美元，主要用於援助敘利亞的難民，和埃及、約旦、黎巴嫩、伊拉克和土耳其的收容社區，並且援助近來受到天災影響的兒童。即日起於專賣店和官網均有販售。

路易威登Silver Lockit手鍊橘色款，13500元。圖／路易威登提供
路易威登Silver Lockit手鍊橘色款，13500元。圖／路易威登提供
Virgil Abloh首度設計路易威登Silver Lockit慈善手鍊。圖／路易威登提供
Virgil Abloh首度設計路易威登Silver Lockit慈善手鍊。圖／路易威登提供
路易威登Silver Lockit手鍊黑色款，13500元。圖／路易威登提供
路易威登Silver Lockit手鍊黑色款，13500元。圖／路易威登提供
Virgil Abloh首度設計路易威登Silver Lockit慈善手鍊。圖／路易威登提供
Virgil Abloh首度設計路易威登Silver Lockit慈善手鍊。圖／路易威登提供
Virgil Abloh首度設計路易威登Silver Lockit慈善手鍊。圖／路易威登提供
Virgil Abloh首度設計路易威登Silver Lockit慈善手鍊。圖／路易威登提供
路易威登Silver Lockit手鍊青瓷綠款，13500元。圖／路易威登提供
路易威登Silver Lockit手鍊青瓷綠款，13500元。圖／路易威登提供

聯合國 土耳其

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