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LV獻愛心Virgil Abloh首度設計Silver Lockit慈善手鍊
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）自2016年以來持續推廣#MAKEAPROMISE活動、透過捐贈販售Silver Lockit手鍊的收益予聯合國兒童基金會（UNICEF）的方式為UNICEF籌募善款並提升世人對弱勢兒童的關注。今年手環首度由男裝創意總監Virgil Abloh操刀設計，在既有的經典元素中融合全新的風貌。
Silver Lockit手鍊的創作靈感來自創辦家族喬治威登於1890年發明的防盜鎖，用以保護顧客最珍貴的私人物品。Virgil Abloh融入饒富街頭潮流風的銀質粗鎖鍊節，連接色彩繽紛的厚實鍊繩並吊墜著路易威登吊飾和鐫刻鎖頭。同時4款顏色：黑色、橘色、青瓷綠和以黃色點綴的藍色，則脫胎自他2020年春夏男裝系列的新鮮色調。多才多藝的Virgil Abloh也曾為自己的off-white品牌推出中性設計的迴紋針造型珠寶。
Virgil Abloh設計的4款Silver Lockit手鍊零售價為台幣13500元，當中100美元（約3,000元台幣）會捐贈予聯合國兒童基金會。路易威登自Silver Lockit手鍊推出以來，已為聯合國兒童基金會募得將近一千萬美元，主要用於援助敘利亞的難民，和埃及、約旦、黎巴嫩、伊拉克和土耳其的收容社區，並且援助近來受到天災影響的兒童。即日起於專賣店和官網均有販售。
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