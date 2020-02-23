宋慧喬現身BV時裝秀 一身黑「冷豔美」迷暈粉絲

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BV在今年早秋也為另一款人氣包款Padded Cassette包運加上金屬鍊帶。圖／Bottega Veneta提供
BV在今年早秋也為另一款人氣包款Padded Cassette包運加上金屬鍊帶。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta（簡稱BV）於米蘭時裝周發表2020秋季系列，不同於以往幾乎「不刻意邀請明星看秀」的低調秀場氛圍，韓國女星宋慧喬驚喜現身，以一身黑色西裝式洋裝登場，又辣又酷的模樣讓粉絲驚呼連連。

宋慧喬身穿BV春夏洋裝搭配配上一頭微捲波浪中分長髮和銳利的妝容，整個人散發一種冷豔前衛霸氣，洋裝的ㄩ字領剪裁非常性感，硬挺的肩線又增添點率性帥氣，而手上的The Chain Pouch小牛皮包則是BV今年全新打造的包款，將旗下熱賣到全球大缺貨的The Pouch包款延伸再進化，把原本的柔軟手拿包加上大尺寸金屬鍊帶，帶點奢華質感也更為方便攜帶。

除了The Chain Pouch之外，BV在今年早秋也把另一款人氣包款Padded Cassette包運用同樣的概念加上金屬鍊帶，蓬蓬的編織包瞬間也注入更搶眼的高調魅力。

宋慧喬現身Bottega Veneta 2020秋季時裝秀。圖／摘自微博
宋慧喬現身Bottega Veneta 2020秋季時裝秀。圖／摘自微博
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／Bottega Veneta提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／Bottega Veneta提供
BV在今年早秋也為另一款人氣包款Padded Cassette包運加上金屬鍊帶。圖／Bottega Veneta提供
BV在今年早秋也為另一款人氣包款Padded Cassette包運加上金屬鍊帶。圖／Bottega Veneta提供
BV在今年早秋也為另一款人氣包款Padded Cassette包運加上金屬鍊帶。圖／Bottega Veneta提供
BV在今年早秋也為另一款人氣包款Padded Cassette包運加上金屬鍊帶。圖／Bottega Veneta提供
宋慧喬現身Bottega Veneta 2020秋季時裝秀。圖／摘自微博
宋慧喬現身Bottega Veneta 2020秋季時裝秀。圖／摘自微博
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／Bottega Veneta提供
The Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩包，11萬4,600元。圖／Bottega Veneta提供
宋慧喬拎的The Chain Pouch小牛皮包是BV今年將旗下熱賣的The Pouch手拿包延伸再進化加上大尺寸金屬鍊帶所打造的包，更方便背帶。圖／Bottega Veneta提供
宋慧喬拎的The Chain Pouch小牛皮包是BV今年將旗下熱賣的The Pouch手拿包延伸再進化加上大尺寸金屬鍊帶所打造的包，更方便背帶。圖／Bottega Veneta提供

韓國 西裝

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