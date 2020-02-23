宋慧喬現身BV時裝秀 一身黑「冷豔美」迷暈粉絲

Bottega Veneta（簡稱BV）於米蘭時裝周發表2020秋季系列，不同於以往幾乎「不刻意邀請明星看秀」的低調秀場氛圍，韓國女星宋慧喬驚喜現身，以一身黑色西裝式洋裝登場，又辣又酷的模樣讓粉絲驚呼連連。

宋慧喬身穿BV春夏洋裝搭配配上一頭微捲波浪中分長髮和銳利的妝容，整個人散發一種冷豔前衛霸氣，洋裝的ㄩ字領剪裁非常性感，硬挺的肩線又增添點率性帥氣，而手上的The Chain Pouch小牛皮包則是BV今年全新打造的包款，將旗下熱賣到全球大缺貨的The Pouch包款延伸再進化，把原本的柔軟手拿包加上大尺寸金屬鍊帶，帶點奢華質感也更為方便攜帶。