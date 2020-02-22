丹布朗出版「動物狂想曲」 親自譜曲結合AR宛如歌劇

以「達文西密碼」風靡全球的暢銷小說家丹‧布朗又有新創舉，推出首本圖畫書「動物狂想曲」，並親自譜寫十多首樂曲，結合最新AR擴增實境科技，給予讀者前所未有的閱讀體驗。時報出版取得繁體中文版版權，將於九月份與全球27國同步上市。

「動物狂想曲」是一本娛樂性十足的圖畫書，讀者將跟著一隻手持指揮棒的老鼠，穿越田野、樹林和海洋，拜訪牠形形色色的動物好友，從袋鼠、獵豹、大象、甲蟲、天鵝和藍鯨，每一種動物都有各自天賦、性格，和獨特的生命智慧。

本身是音樂家的丹布朗，親自為書中各種動物量身打造譜寫十多首音樂旋律，編制成交響樂，並結合最新AR擴增實境科技，讀者免費下載APP應用程式後，可搭配手機或平板等各種電子產品一起閱讀。

丹‧布朗將每種動物的生命智慧譜寫成一首首古典樂，搭配由匈牙利畫家蘇珊‧巴托里繪製的精緻插畫，教大人和小孩體會同情、耐心、尊重和自信，以及慢活、心靈滿足、世界大同等大人渴望的道理。

「我愛說故事，也很興奮能結合藝術、音樂和文字等三種不同的語言，來打造層次豐富的閱讀體驗。」丹‧布朗形容，這本書像宛如歌劇一般，呈現美麗的舞台、情節、音樂和詩文，是「同時打開視覺、聽覺和心靈感官的美妙作品。」