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廣徵教育、程式好手 零時小學校用科技讓教育更容易

聯合報 / 願景工程記者郭琇真／即時報導

被疫情延長的寒假終於要開學了。但一場要以科技協助教育的「零時小學校」工作坊今天搶先開學，要號召各方高手，以程式或科技工具解決教育現場的各種問題 ; 像是孩子上學總是忘東忘西、上課有問題卻不敢舉手發問，這些問題都能運用科技找到解方。

今天開學的「零時小學校」工作坊，是由開放文化基金會「g0v零時政府揪松團」主辦，誠致教育基金會、聯合報系願景工程為合作夥伴。

日本社會企業LITALICO是「零時小學校」的傳授者。「消滅世界上的睡過頭、讓討厭的食物也能美味吃下肚的營養午餐」，LITALICO與Code for Japan合作以「攻克學校」為主題，結合社會與科技，一起找到困擾學童的問題解方。

LITALICO名稱取自於日文的「利他」、「利己」，目標是打造「沒有障礙的社會」，實現讓特殊孩童得到適當支持的宜居社會。LITALICO也罕見地成為日本上市的社會企業。

他們在日本舉辦「SOCIAL FIGHTER AWARD」，吸引上百位工程師與教育工作者合作，以孩子需求為主體，研發螢幕書包、發問程式等工具，在日本教育圈引發不少回響。

LITALICO研究員武貞真未說，SOCIAL FIGHTER AWARD至今舉辦兩屆，第一屆參與者以教師、工程師為主，去年第二屆就只讓十八歲以下的孩子參加，自己動手解決問題，從點子發想到程式設計全程參與。

武貞真未說，與Code for Japan合作，以科技打敗學童賴床、怎樣才能不忘記帶課本，有小四生因為不喜歡生字造詞作業，所以用Python程式解決自己的煩惱 : 只要輸入生字，系統會跑出字詞、衍生字等資料，自動完成學校的作業。

台師大特殊教育中心助理研究員李秀芬說，增加孩子的識字率，就像是增強自身免疫力，提高學習能力：但台灣偏鄉學童的識字量偏低，需更多科技工具導入協助。

台灣2018年的PISA閱讀力全球排名第17名，遠落後陸港澳星日韓。願景工程去年推出「新課綱救科技」專題，關注108課綱科技素養問題，參與的資深記者郭錦萍遠赴沙尼亞採訪。她昨天分享說，為什麼要學愛沙尼亞？因為它的PISA總評比可是比加拿大、芬蘭都強，全民科技力領先全球，科技教育完善，高中、大學都有各種程式學習的銜接課程。也難怪站在街頭，會有機器人跟你擦身而過，科技成果已成生活日常。

今天現場聚集數十位教育工作者、工程師等，也提出各式方案:有的想研發線上識字量檢測工具，有的則考量偏鄉教師的行政負擔繁重，希望研發自動化工具來減輕負擔。

以SOCIAL FIGHTER AWARD為借鑑，g0v將在四月和六月再度舉辦「零時小學校」工作坊，並於六月正式對外徵件。g0v秘書長李佳珊表示，希望今年能催生五至十個教育科技專案，有興趣者立馬可上g0v網路社群討論。

g0v 108課綱

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