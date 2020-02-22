復古70 古馳2020 Grip腕表 翻轉時間大玩動感

距今五十年的1970，堪稱人類文明的大爆炸。在登陸月球之後，有機、流線、科幻元素大為流行，因為登月，讓人類感受到無限可能與生機。古馳（GUCCI）的Grip腕表系列最早正以70年代後期滑板上的止滑貼（Grip Tape）得到啟發，今年再度推出40毫米的Grip Chrono計時功能與38毫米的Grip Roulette腕表。

像是枕頭造型的Grip系列，40毫米的Grip Chrono以都會、洗練的銀與黑色當成主視覺。想看時間？兩個轉盤裡將分別顯示時鐘與分鐘，而一旦按下按鈕，將可開始進行一分鐘的計時功能；以精鋼和黃金為閃亮成色的Grip Roulette腕表同樣以轉盤式顯示時間、但暗藏另一巧思：只要按下上方的按鈕，表面顯示窗就會出現Chance（機會）、Future（未來）、Amour（戀愛）、Tenebrae（讚美詩晨禱）的四個單字其中之一，幫今日的心情、悄悄代言。