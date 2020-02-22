快訊

厚勞省剛道歉沒檢測病毒！首例鑽石公主號下船乘客染新冠肺炎

台南武聖夜市傳4月熄燈？網泣：「大大武花大武花」缺角了

復古70 古馳2020 Grip腕表 翻轉時間大玩動感

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
古馳（GUCCI）的Grip腕表，以1970的滑板運動為靈感、散發歡樂熱力。圖 / GUCCI提供。
古馳（GUCCI）的Grip腕表，以1970的滑板運動為靈感、散發歡樂熱力。圖 / GUCCI提供。

距今五十年的1970，堪稱人類文明的大爆炸。在登陸月球之後，有機、流線、科幻元素大為流行，因為登月，讓人類感受到無限可能與生機。古馳（GUCCI）的Grip腕表系列最早正以70年代後期滑板上的止滑貼（Grip Tape）得到啟發，今年再度推出40毫米的Grip Chrono計時功能與38毫米的Grip Roulette腕表。

像是枕頭造型的Grip系列，40毫米的Grip Chrono以都會、洗練的銀與黑色當成主視覺。想看時間？兩個轉盤裡將分別顯示時鐘與分鐘，而一旦按下按鈕，將可開始進行一分鐘的計時功能；以精鋼和黃金為閃亮成色的Grip Roulette腕表同樣以轉盤式顯示時間、但暗藏另一巧思：只要按下上方的按鈕，表面顯示窗就會出現Chance（機會）、Future（未來）、Amour（戀愛）、Tenebrae（讚美詩晨禱）的四個單字其中之一，幫今日的心情、悄悄代言。

翻轉時間、大玩視覺戲法的不只有古馳，設計品牌Bomberg的BB-01 Automatic腕表，表面則像一個轉動的輪胎框架、又如一個命運的轉盤，以銀、黑、紅色，火熱交織，像是提醒著，且當自己時間的主人、盡量揮灑生命！

Bomberg，BB-01自動上鍊腕表，精鋼，自動上鍊機芯，43毫米，時間顯示，62,800元。圖 / Bomberg提供。
Bomberg，BB-01自動上鍊腕表，精鋼，自動上鍊機芯，43毫米，時間顯示，62,800元。圖 / Bomberg提供。
GUCCI，Grip Chrono腕表，40mm，精鋼，時間顯示、計時碼表功能，56,000元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，Grip Chrono腕表，40mm，精鋼，時間顯示、計時碼表功能，56,000元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，Grip Roulette腕表，38mm，黃金色PVD表殼，時間顯示，69,000元。圖 / GUCCI提供。
GUCCI，Grip Roulette腕表，38mm，黃金色PVD表殼，時間顯示，69,000元。圖 / GUCCI提供。

腕表 爆炸 品牌

延伸閱讀

復古高飛！當寶鉑遇上百年靈 雙B英雄有志一同

不想迫降你要先學飛 飛行腕表知多少

就是要金屬感才對味！G-Shock再推精鋼新款腕表

性平調查出爐！瑞士鐘表業僅開雲集團未繳白卷

相關新聞

廣徵教育、程式好手 零時小學校用科技讓教育更容易

被疫情延長的寒假終於要開學了。但一場要以科技協助教育的「零時小學校」工作坊今天搶先開學，要號召各方高手，以程式或科技工具...

復古70 古馳2020 Grip腕表 翻轉時間大玩動感

距今五十年的1970，堪稱人類文明的大爆炸。在登陸月球之後，有機、流線、科幻元素大為流行，因為登月，讓人類感受到無限可能...

米蘭時裝周／VERSACE首度男女裝同場發表 SPORTMAX翻玩太空時代

告別昔日的性感、自信象徵，VERSACE創意總監Donatella Versace在2020秋冬季首度同場發表男、女裝，...

2020「櫻花季彩妝、保養品」粉嫩登場！9款應景美妝狂噴少女心

浪漫的櫻花季又到了，絕美的櫻花也開到了彩妝、保養品上，不論是粉嫩的櫻花色或是櫻花季限定包裝，都讓人少女心大噴發。

紳士好味皮鞋沙龍變身兩日古董表快閃店 挖寶正時機

隨著時間的流逝，增長留下的不一定有滄桑、更有不隨時代更迭的睿智與品味。採預約制的男士複合式鞋履沙龍El Gato，今日邀...

宅在家吃好料！「炸雞、特色泡麵、限量鮮食」4大超商吃起來

最近不想去人多的場所或外出用餐，超商就是搞定一日三餐的好所在，除了大包裝零食、特色泡麵與飲料讓在家追劇、吃宵夜不無聊之外...

Supreme加持Oreo巧克力餅乾 還沒開賣就炒至35萬元天價

殿堂級潮牌Supreme魅力無法擋！聯名OREO巧克力餅乾，還未正式開賣就炒作至天價，讓人咋舌。Supreme在日前於官...

Giorgio Armani狠批時尚界言論惹議 直指設計師都在「侵犯」女性

即將在米蘭時裝周登場，發表全新秋冬女裝系列的義大利國寶級設計師Giorgio Armani卻在日前接受採訪時，突然狠批時...

獨／日韓賞櫻團退8成！業者：「賞櫻史上最慘的一年」

3、4月進入日韓賞櫻旺季，受疫情影響，旅遊警示層級從一級拉升為二級，各家旅行社多半保守表示，今明為假日，確實的取消團量可...

米蘭時裝周／朴敏英仙氣降臨TOD'S 看新任設計師發表首季女裝

在放射光影中，TOD’S展開2020秋冬女裝大秀，相較以往的義式經典和優雅為主軸，本季顯得較為大膽、率性，持續發揮T F...

貓奴快BUY！「貓咪飯糰模組、貓臉保養面罩」陪你宅在家療癒身心

防疫時期宅在家，放鬆身心壓力也是維持健康的重要環節，就讓療癒的喵星人陪你一起宅！HANDS台隆手創館特別精選多款貓咪造型...

手表表面一如人臉 一把火燒出兩抹深邃蔚藍

手表表面一如人臉，是第一印象的形塑之地。冷凝的藍色近年成為表面色彩新主流，但同為一抹藍，如何帶出獨特氣質？寶璣（Breg...

熱門新聞

影／華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

台北、基隆今明企業送1.5萬片口罩 民眾排長龍讚佛心

獨／日韓賞櫻團退8成！業者：「賞櫻史上最慘的一年」

東北季風增強！北、東周末有雨　下周三再迎鋒面

防疫酒精下周超商開賣 佛心價藏玄機「無法宣稱療效」

花東、墾丁、阿里山同推「長住專案」 住一晚333元起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。