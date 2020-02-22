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米蘭時裝周／VERSACE首度男女裝同場發表 SPORTMAX翻玩太空時代

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
SPORTMAX不對稱、未來感的剪裁，讓精緻面料變得更為有趣。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX不對稱、未來感的剪裁，讓精緻面料變得更為有趣。圖／SPORTMAX提供

告別昔日的性感、自信象徵，VERSACE創意總監Donatella Versace在2020秋冬季首度同場發表男、女裝，以拒絕討好別人而打扮的設計作為出發點，也讓人需要花一點時間去感受「這是VERSACE無誤」；而同日登場的SPORTMAX則以立體結構結合未來主義，展現太空時代的亮麗。

VERSACE直到壓軸登場的晚裝，才出現較為人所熟悉的剪裁，俐落線條、強化肩線設計和品牌標誌金屬網布，型塑立體貼膚的性感短裙；女士洋裝和男士西裝的開衩、穿孔設計，用來展現壓抑不張揚的性感態度。品牌的首字「V」，則成為本季的主要印花設計，將其扭曲、解構、放大或縮小為巴洛克風格字體，點綴在西裝、洋裝或包款之上，迎合品牌字母logo的流行。在男裝部分，寬闊肩線配襯修腰剪裁，展現不拘小節的率性，並且融入運動風的流暢線條，Trigreca運動鞋則是男裝最新力作。

SPORTMAX經典外套仍是伸展台上的焦點，披肩、大衣、夾克和雨衣同樣以誇張肩線設計，可拆卸衣領、細節裝飾，增添時髦感，復古的短裙或高腰喇叭褲，則是搭配帥氣的夾克。為了呼應未來感的點綴，銀色人造皮革面料的馬甲、緊身上衣，搭配真絲、針織長裙，增添變化，也在翻玩立體剪裁之餘，展現面料之美。

以大、小包款的錯落作為造型，是近期各品牌的一致設計。圖／VERSACE提供
以大、小包款的錯落作為造型，是近期各品牌的一致設計。圖／VERSACE提供
誇耀的螢光粉色，呼應VERSACE拒絕討好別人而打扮的設計出發點。圖／VERSACE提供
誇耀的螢光粉色，呼應VERSACE拒絕討好別人而打扮的設計出發點。圖／VERSACE提供
SPORTMAX以精心打造的涼鞋配上踝帶，勾勒柔美的腳部線條。圖／SPORTMAX提供
SPORTMAX以精心打造的涼鞋配上踝帶，勾勒柔美的腳部線條。圖／SPORTMAX提供
光澤面料、銀色細節，都表現SPORTMAX本季融入未來感的氣息。圖／SPORTMAX提供
光澤面料、銀色細節，都表現SPORTMAX本季融入未來感的氣息。圖／SPORTMAX提供
名媛Olivia Palermo出席SPORTMAX 2020秋冬發表。圖／SPORTMAX提供
名媛Olivia Palermo出席SPORTMAX 2020秋冬發表。圖／SPORTMAX提供
運動風貫穿VERSACE男裝設計。圖／VERSACE提供
運動風貫穿VERSACE男裝設計。圖／VERSACE提供
挖空針織衫延續VERSACE的剪裁特色。圖／VERSACE提供
挖空針織衫延續VERSACE的剪裁特色。圖／VERSACE提供

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