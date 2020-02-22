米蘭時裝周／VERSACE首度男女裝同場發表 SPORTMAX翻玩太空時代

告別昔日的性感、自信象徵，VERSACE創意總監Donatella Versace在2020秋冬季首度同場發表男、女裝，以拒絕討好別人而打扮的設計作為出發點，也讓人需要花一點時間去感受「這是VERSACE無誤」；而同日登場的SPORTMAX則以立體結構結合未來主義，展現太空時代的亮麗。

VERSACE直到壓軸登場的晚裝，才出現較為人所熟悉的剪裁，俐落線條、強化肩線設計和品牌標誌金屬網布，型塑立體貼膚的性感短裙；女士洋裝和男士西裝的開衩、穿孔設計，用來展現壓抑不張揚的性感態度。品牌的首字「V」，則成為本季的主要印花設計，將其扭曲、解構、放大或縮小為巴洛克風格字體，點綴在西裝、洋裝或包款之上，迎合品牌字母logo的流行。在男裝部分，寬闊肩線配襯修腰剪裁，展現不拘小節的率性，並且融入運動風的流暢線條，Trigreca運動鞋則是男裝最新力作。