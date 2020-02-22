2020「櫻花季彩妝、保養品」粉嫩登場！9款應景美妝狂噴少女心

浪漫的櫻花季又到了，絕美的櫻花也開到了彩妝、保養品上，不論是粉嫩的櫻花色或是櫻花季限定包裝，都讓人少女心大噴發。

CLIO珂莉奧經典熱銷的絕美女伶柔霧保濕唇膏將於3月全新推出2020年櫻花限定包裝，櫻花花瓣搭上金色質感文字，4款新色都是絕美必收，其中代言人Krystal鄭秀晶親選的「＃24氣質玫瑰」是優雅玫紅色，展現春季的柔美清新，另外還有個性深紅色的「＃25魅力漿果」、亮眼深粉色的「＃26俏麗莓紅」、內斂橘紅色的「＃27沉穩磚紅」。

康是美網購獨家開賣的WAKEMAKE七彩櫻花限量口袋眼彩盤，一盤收入7色霧面與珠光眼影，不僅精選百搭櫻花粉色系，精巧包裝也是櫻花季限定，適合隨身攜帶補妝或旅行使用。

巴黎萊雅新推出的水光潤澤空氣吻唇露，主打質地輕盈保濕不黏膩，綻放有如鑽石般多面折射的奢華光感，其中「＃302粉鑽石」是深玫瑰、深櫻色，為雙唇染上氣質美色。

3月上市的Visee晶緞璃花眼影盒採用精緻時尚感的璃花圖騰，搭配日本傳統花色的4色眼影，柔順奶霜眼彩搭配3色漸層色系實用百搭，全系列8色中「PK－4甚三紅櫻粉」就是櫻花色系；Visee輕霧渲染頰彩的新色「PK822冷櫻粉」是略帶冷色調的櫻花色，打造大人味的自然紅潤雙頰。

ettusais艾杜紗於3月限量推出高機能毛孔淨透凝膠N粉色限定版、護唇精華棒HOT粉色限定版，熱銷5年的高機能毛孔淨透凝膠銷售突破117萬瓶，甚至一度賣到缺貨，限量的高機能毛孔淨透凝膠N粉色限定版以粉紅瓶身呼應粉櫻季節，散發清新花朵香氣；護唇精華棒HOT粉色限定版添加澳洲堅果油、玫瑰果油、荷荷芭油，粉紅微珠光粉末為雙唇妝點粉潤感。

我的美麗日記繼去年推出櫻花限定面膜之後，今年全新推出櫻花淨白柔嫩面膜，包裝設計以巴黎街頭八重櫻恣意綻放為主題，並添加日本染井吉野櫻萃取，3入裝2月26日起於7－ELEVEN搶先上市，7入裝3月開賣。