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紳士好味皮鞋沙龍變身兩日古董表快閃店 挖寶正時機

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
從皮鞋沙龍出身，El Gato今明兩日帶來快閃的古董表活動。圖 / 記者釋俊哲攝影。
從皮鞋沙龍出身，El Gato今明兩日帶來快閃的古董表活動。圖 / 記者釋俊哲攝影。

隨著時間的流逝，增長留下的不一定有滄桑、更有不隨時代更迭的睿智與品味。採預約制的男士複合式鞋履沙龍El Gato，今日邀請到日本古董時計店鋪Craftsman Watch Japan，帶來一批1960到1970年代的古董表款，除精準度不輸今日新品，價位則自二萬多元至五萬元左右，頗具收藏樂趣。

選址於復興南路巷弄間的El Gato，是男士選物店OakRoom的另一分店。店內陳列大量歐美紳士鞋履品牌，包含西班牙鞋履品牌Carmina鞋、奧地利半訂製的Saint Crispin‘s，之後還將新增英國的室內休閒鞋履品牌Baudoin & Lange。20多坪的空間，從音樂、店名，都以西班牙為發想，例如Gato即是西班牙「貓」的意思。除了販賣成鞋或半訂製鞋履，店鋪也提供專業的擦鞋服務，並分快速、基礎與完整保養，價格則自五百至一千不等，但採預約制。

而本次的快閃古董表展則起緣於日本橫濱的「內村時計店」，店鋪從1948年第一代開始經營眼鏡與鐘表販售維修。店鋪第三代的內村太郎因特別鍾情古董表，另外成立了Craftsman Watch Japan。本次的品項則包含精工旗下的Lord Marvel、King Seiko與Grand Seiko等10餘只，內村太郎並強調「簡單即是最好（Simple is the best）」，除設計簡約好搭配，經維修整理後的精準度不輸今日新品，正是他獨鍾古品的另一原因。快閃店已於今日22號開展，並將於明日23號結束，為喜愛古品的收藏家，帶來驚喜的快閃體驗。

El Gato

地址：台北市復興南路一段47巷7號一樓

電話：02-8771-6618（全預約制）

現場的1960、1970年代的Lord Marvel、Grand Seiko等款式，部分機芯甚至為36,000轉高振頻機芯，價格自24,000元至55,000元不等。圖 / 記者釋俊哲攝影。
現場的1960、1970年代的Lord Marvel、Grand Seiko等款式，部分機芯甚至為36,000轉高振頻機芯，價格自24,000元至55,000元不等。圖 / 記者釋俊哲攝影。
約二十坪的空間內，除販售歐美鞋履品牌、並提供擦鞋與手沖咖啡的複合式服務。圖 / 記者釋俊哲攝影。
約二十坪的空間內，除販售歐美鞋履品牌、並提供擦鞋與手沖咖啡的複合式服務。圖 / 記者釋俊哲攝影。
部分經調整、維修後的古董機芯，精準度並不遜色於今日新品，是收藏古董表的樂趣之一。圖 / 記者釋俊哲攝影。
部分經調整、維修後的古董機芯，精準度並不遜色於今日新品，是收藏古董表的樂趣之一。圖 / 記者釋俊哲攝影。
全預約制的El Gato，提供有快速、基礎、完整的三種不同專業擦鞋服務。圖 / El Gato提供。
全預約制的El Gato，提供有快速、基礎、完整的三種不同專業擦鞋服務。圖 / El Gato提供。

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