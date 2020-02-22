宅在家吃好料！「炸雞、特色泡麵、限量鮮食」4大超商吃起來

最近不想去人多的場所或外出用餐，超商就是搞定一日三餐的好所在，除了大包裝零食、特色泡麵與飲料讓在家追劇、吃宵夜不無聊之外，4大超商也紛紛端出鮮食、冷凍食品新品，其中7－ELEVEN的「義式嫩雞花椰菜飯」、「鮮蔬咖哩燴飯」主打健康輕食，全家便利商店2月26日起限量推出4款韓國特色冷凍美食，OKmart除了韓式炸雞、港式小點等冷凍即食新品之外，更結合foodpanda外送，不論炸雞分享餐、牛肉湯、親子丼燴飯都能送到家。

7－ELEVEN近期引進多款特別吃法或是口味獨特的沖泡、即食商品，像是海底撈自煮火鍋套餐、日清摩斯漢堡和風炸雞風味杯麵與海洋珍珠堡風味杯麵等，方便小資族簡易料理；由於時下氣炸鍋正夯，各檔期「預購誌」擴大導入薯條、雞翅、起司條、雞腿排、鹹酥雞、椒麻雞、干貝等，近期以「21風味館黃金香酥雞腿排」最受歡迎，推出預購第一天就狂賣上萬片，也推薦「享點子蕃茄牛肉湯」、「皇宮月亮蝦餅」，在家也能端出一桌好菜。

在國外健身圈爆紅的花椰菜飯，7－ELEVEN也跟上潮流，新上市的「義式嫩雞花椰菜飯」主打花椰菜取代50%的白飯，熱量僅258大卡，上市一周就熱銷超過10萬份，躍居異國風味便當銷售冠軍；另有首款蔬食咖哩「鮮蔬咖哩燴飯」。

全家便利商店自有品牌FamilyMart collection袋裝麵包括海鮮XO醬拌麵、古法缸釀炸醬麵，售價皆為69元，即日起至3月10日可用會員點數1,000點＋優惠價換購；古早味油蔥拌麵2月25日前憑代收繳費可享特價39元。2月26日起限量推出的4款韓國特色冷凍美食包括有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」限量1.5萬份，售價129元；採用魚肉香腸的「起司熱狗」可微波即食、也可用氣炸鍋料理．售價59元，限量1.9萬份；韓國國民美食「傳統韓國蔬菜炒粉」售價99元，限量1萬份；「韓國魚板辣炒年糕」售價129元，限量1萬份。

萊爾富推出「泡麵共和國」活動，即日起至3月10日前雙響泡系列日式雞白湯麵、泰蝦酸辣湯麵單件嘗鮮價29元，Paldo系列龍蝦湯碗麵、御膳章魚海鮮湯碗麵、八道男子麵單件特價55元，台酒系列花雕雞麵、花雕酸菜牛肉碗麵、花雕酸菜牛肉麵香辣口味等任2件特價92元，同時推出箱購飲料優惠。萊爾富與foodpanda合作，目前已開放台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等300家指定門市，更於雙北精華區提供24小時不打烊的外送服務，2月底前最低消費50元可享免服務費外送到府。