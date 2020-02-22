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宅在家吃好料！「炸雞、特色泡麵、限量鮮食」4大超商吃起來

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店2月26日起限量推出江原道雪蟹蟹膏、起司熱狗、蔬菜炒粉、辣炒年糕等4款韓國特色冷凍美食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月26日起限量推出江原道雪蟹蟹膏、起司熱狗、蔬菜炒粉、辣炒年糕等4款韓國特色冷凍美食。圖／全家便利商店提供

最近不想去人多的場所或外出用餐，超商就是搞定一日三餐的好所在，除了大包裝零食、特色泡麵與飲料讓在家追劇、吃宵夜不無聊之外，4大超商也紛紛端出鮮食、冷凍食品新品，其中7－ELEVEN的「義式嫩雞花椰菜飯」、「鮮蔬咖哩燴飯」主打健康輕食，全家便利商店2月26日起限量推出4款韓國特色冷凍美食，OKmart除了韓式炸雞、港式小點等冷凍即食新品之外，更結合foodpanda外送，不論炸雞分享餐、牛肉湯、親子丼燴飯都能送到家。

7－ELEVEN近期引進多款特別吃法或是口味獨特的沖泡、即食商品，像是海底撈自煮火鍋套餐、日清摩斯漢堡和風炸雞風味杯麵與海洋珍珠堡風味杯麵等，方便小資族簡易料理；由於時下氣炸鍋正夯，各檔期「預購誌」擴大導入薯條、雞翅、起司條、雞腿排、鹹酥雞、椒麻雞、干貝等，近期以「21風味館黃金香酥雞腿排」最受歡迎，推出預購第一天就狂賣上萬片，也推薦「享點子蕃茄牛肉湯」、「皇宮月亮蝦餅」，在家也能端出一桌好菜。

在國外健身圈爆紅的花椰菜飯，7－ELEVEN也跟上潮流，新上市的「義式嫩雞花椰菜飯」主打花椰菜取代50%的白飯，熱量僅258大卡，上市一周就熱銷超過10萬份，躍居異國風味便當銷售冠軍；另有首款蔬食咖哩「鮮蔬咖哩燴飯」。

全家便利商店自有品牌FamilyMart collection袋裝麵包括海鮮XO醬拌麵、古法缸釀炸醬麵，售價皆為69元，即日起至3月10日可用會員點數1,000點＋優惠價換購；古早味油蔥拌麵2月25日前憑代收繳費可享特價39元。2月26日起限量推出的4款韓國特色冷凍美食包括有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」限量1.5萬份，售價129元；採用魚肉香腸的「起司熱狗」可微波即食、也可用氣炸鍋料理．售價59元，限量1.9萬份；韓國國民美食「傳統韓國蔬菜炒粉」售價99元，限量1萬份；「韓國魚板辣炒年糕」售價129元，限量1萬份。

萊爾富推出「泡麵共和國」活動，即日起至3月10日前雙響泡系列日式雞白湯麵、泰蝦酸辣湯麵單件嘗鮮價29元，Paldo系列龍蝦湯碗麵、御膳章魚海鮮湯碗麵、八道男子麵單件特價55元，台酒系列花雕雞麵、花雕酸菜牛肉碗麵、花雕酸菜牛肉麵香辣口味等任2件特價92元，同時推出箱購飲料優惠。萊爾富與foodpanda合作，目前已開放台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等300家指定門市，更於雙北精華區提供24小時不打烊的外送服務，2月底前最低消費50元可享免服務費外送到府。

OKmart獨家推出foodpanda外送的「歡樂分享餐」包含3支棒腿、3個腿排，可選擇原味或辣味，售價319元；「超值歡樂分享餐」包含棒腿、腿排各3個及蛋塔4個，售價459元；OK Choice微波袋裝點心訴求一口大小、快速即食，共有蒜味香酥雞、韓式歐巴炸雞、波士頓風味雞翅、黑胡椒雞塊、紐奧良翅小腿、翡翠雞肉丸、醬烤雞腿、珍珠丸子、港式芝麻球等9款。

7－ELEVEN義式嫩雞花椰菜飯，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN義式嫩雞花椰菜飯，售價85元。圖／7－ELEVEN提供
日清摩斯漢堡海洋珍珠堡風味杯麵，售價49元。圖／7－ELEVEN提供
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超商鮮食口味多元，可滿足一日三餐的各種需求。圖／7－ELEVEN提供
超商鮮食口味多元，可滿足一日三餐的各種需求。圖／7－ELEVEN提供
享點子番茄牛肉麵，7－ELEVEN預購誌1包售價189元、10包售價1,360元。圖／7－ELEVEN提供
享點子番茄牛肉麵，7－ELEVEN預購誌1包售價189元、10包售價1,360元。圖／7－ELEVEN提供
果漾蘋果風味蘇打飲料，售價29元。圖／7－ELEVEN提供
果漾蘋果風味蘇打飲料，售價29元。圖／7－ELEVEN提供
OKmart微波袋裝點心推出4款港式小點。售價42元。圖／OKmart提供
OKmart微波袋裝點心推出4款港式小點。售價42元。圖／OKmart提供
萊爾富推出「泡麵共和國」活動，3月10日前雙響泡系列可享單件嘗鮮價29元、Paldo系列單件特價55元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「泡麵共和國」活動，3月10日前雙響泡系列可享單件嘗鮮價29元、Paldo系列單件特價55元。圖／萊爾富提供
7－ELEVEN蔬食咖哩燴飯，售價79元。圖／7－ELEVEN提供
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皇宮月亮蝦餅，7－ELEVEN預購誌1片售價329元、10片售價1,110元。圖／7－ELEVEN提供
皇宮月亮蝦餅，7－ELEVEN預購誌1片售價329元、10片售價1,110元。圖／7－ELEVEN提供
萊爾富推出「泡麵共和國」活動，3月10日前雙響泡系列可享單件嘗鮮價29元、Paldo系列單件特價55元、台酒系列任2件特價92元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「泡麵共和國」活動，3月10日前雙響泡系列可享單件嘗鮮價29元、Paldo系列單件特價55元、台酒系列任2件特價92元。圖／萊爾富提供
全家便利商店2月26日起限量推出「江原道雪蟹蟹膏」，售價129元，限量1.5萬份。圖／全家便利商店提供
全家便利商店2月26日起限量推出「江原道雪蟹蟹膏」，售價129元，限量1.5萬份。圖／全家便利商店提供
Cheers草莓氣泡水，原價35元、全家便利商店3月10日前第2件6折。圖／全家便利商店提供
Cheers草莓氣泡水，原價35元、全家便利商店3月10日前第2件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamilyMart collection古法缸釀炸醬麵，售價69元。圖／全家便利商店提供
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OKmart推出炸雞「歡樂分享餐」，透過foodpanda就可訂購外送。圖／OKmart提供
OKmart推出炸雞「歡樂分享餐」，透過foodpanda就可訂購外送。圖／OKmart提供

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