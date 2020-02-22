Supreme加持Oreo巧克力餅乾 還沒開賣就炒至35萬元天價

Supreme在這季將推出與OREO聯名的巧克力餅乾，受到許多網友關注。圖／摘自Supreme官網

殿堂級潮牌Supreme魅力無法擋！聯名OREO巧克力餅乾，還未正式開賣就炒作至天價，讓人咋舌。Supreme在日前於官網曝光2020春夏系列，包括了與多個品牌合作的單品，像是Leica的望眼鏡、斯伯丁籃球、密保諾密封袋，以及讓網友都關注的OREO餅乾。

Supreme在這季將要推出的聯名系列，個個都充滿了話題性，無論是專業工作站、越野腳踏車還是籃球、即可拍底片，都讓品牌粉絲直呼「通通都想打包」。然而，其中最受照關注的仍是與OERO巧克力餅乾合作的限定版，從包裝到內容都充滿了Supreme招牌風格，原本是巧克力色的餅乾，變成了品牌的紅色，其中一片餅乾還裝飾了「Supreme」字樣Logo，有著胡搞的惡趣味。尚未有正式開賣日期，但從官網資訊來看，將會以3片為一組，訂價約8美元（240元）來銷售。

Supreme在這季將推出與OREO聯名的巧克力餅乾，受到許多網友關注。圖／摘自Supreme官網

不過，由於這組餅乾實在是具有人氣與話題，因此即使現今Supreme都未公布開賣時間，但拍賣網站卻已經出現了可預購的選項，從約1,200元至35萬元都有人競標。以目前最貴的35萬元來看，這組Supreme與OREO聯名的巧克力餅乾，一片要價超過10萬元，最後會不會真的拍出天價，相信不少潮流迷也在關心。

Supreme在這季將推出與密保諾聯名的密封袋，受到許多網友關注。圖／摘自Supreme官網