Giorgio Armani狠批時尚界言論惹議 直指設計師都在「侵犯」女性

即將在米蘭時裝周登場，發表全新秋冬女裝系列的義大利國寶級設計師Giorgio Armani卻在日前接受採訪時，突然狠批時尚界以趨勢流行方式來侵犯女性。此番言論，也立即在網路上引起廣泛的討論，不少時尚評論家、記者，都認為Armani先生的用字太過於偏激。

在結束Emporio Armani發表會之後，Giorgio Armani先生在後台接受提問時，告訴記者「我對於聽到趨勢感到厭倦，而設計師們正用短暫的趨勢或流行來侵犯女性」。Giorgio Armani先生還提到媒體不應該再去撰寫有關時尚趨勢的文章，而是以深入淺出的方式去描述設計師在創造新系列時背後所代表的意義。他解釋道「侵犯」一詞所代表的是，有太多女性被迫穿不適合自己年齡或身材的衣服，更有某些品牌廣告，會以挑釁的方式展示女性的性徵，造成壓力，對他來說這就是「侵犯」。

這樣充滿爭議的批評，也讓不少時尚評論家、記者也做出回應，認為Giorgio Armani先生把趨勢與侵犯畫上等號，極為不恰當；部分網友更覺得，這只是在炒話題，希望讓發表會能有更多的關注。但Giorgio Armani的大砲式發言，早就其來有自，他也曾批評流行樂天后瑪丹娜「很難搞」、或是嗆Tod's總裁Diego Della Valle的善行是沽名釣譽；更與PRADA總裁、設計師Roberto Cavalli透過媒體隔空互槓。