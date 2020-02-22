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獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

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獨／日韓賞櫻團退8成！業者：「賞櫻史上最慘的一年」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
3月起進入日本賞櫻旺季，無奈疫情衝擊團量。圖／日本神奈川縣觀光推廣提供
3月起進入日本賞櫻旺季，無奈疫情衝擊團量。圖／日本神奈川縣觀光推廣提供

3、4月進入日韓賞櫻旺季，受疫情影響，旅遊警示層級從一級拉升為二級，各家旅行社多半保守表示，今明為假日，確實的取消團量可能要到周一才明朗。中華民國旅遊品質保障協會東北亞線發言人蔡錦惠指出，今天因為假日，所以取消的電話不多，可能周一會更精確，「但畢竟之前想取消的已全取消了」，她說，賞櫻團至少取消了8成。

不少業者私下哀嘆，現在聽到「新冠肺炎」都害怕，各線都衰退，「更可怕的是後面的團根本沒人敢報名」，往年一票難求的日韓賞櫻，今年更是慘跌，從疫情爆發到一級警示，約退團3~5成，近日感染人數激增，退團比率也急遽升高，「可以說是賞櫻史上最慘的一年」。

受到新冠肺炎影響，日、韓每天都有取消電話，尤其韓國確診案例暴增，導致旅客退團比例遽增，此外，今年原訂的三艘「賞櫻郵輪」也全數停航，業者無奈表示，希望疫情不要延燒到4月中旬日本的立山黑部開山，以及紫藤花季。

蔡錦惠表示，日本櫻花的花種豐富，從南到北都有不同的開花時間，因此賞花期長，在台灣早已蔚為風潮，「追櫻」熱潮至少持續了15年，今年疫情衝擊，恐怕是最慘淡的一年。

此外，疫情升溫，日韓旅遊警示提高至二級，易遊網率先表示，不會和旅客加收5%的費用，主要是扣除必要支出；但若是易遊網購買他家旅行社出團的商品，則按出團旅行社的規定辦理。

疫情 新冠肺炎

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