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米蘭時裝周／朴敏英仙氣降臨TOD'S 看新任設計師發表首季女裝
在放射光影中，TOD’S展開2020秋冬女裝大秀，相較以往的義式經典和優雅為主軸，本季顯得較為大膽、率性，持續發揮T Factory的精神，表現中性卻不失細膩的單品，鞋履部分則有回魂之作，重現高跟鞋的典雅洗鍊。韓星朴敏英以清新乾淨的妝容配襯黑色裙裝出席，簡單低調，網紅Caro Daur和名媛Olivia Palermo都以帥氣造型前來看秀。
T Factory（創意聯名實驗室）為近期TODS和各領域菁英的跨界合作計畫，在秋冬季以此精神延伸，也是創意總監Walter Chiapponi的首季女裝發表，他將實用結合感性，將經典的風衣、大衣、夾克、西裝，融合他個人擅長的簡約線條，煥發出優雅的姿態，也在細緻中展現女性的魅力；顏色的運用更顯沉著內斂，包括大地色系與焦糖、菸草、墨綠的交錯，手袋或鞋履也有基本黑、白色系的發揮。
秋冬季配件有新穎之作，半月型的大尺寸Hobo包展現流浪者的精神，簡單線條打造隨時可上肩的帥氣，運用切割、拼接、異材質等技術的繫繩手拿包，則呼應大衣設計，展現TOD’S的工藝精神；Timeless的T字logo也廣泛見於圓筒、側背皮革提包上，呈現品牌的優雅。Walter Chiapponi將高跟鞋重返伸展台，縫製技術及切割工藝都發揮在鞋履細節，以麂皮、漆皮、動物紋、原皮革等面料設計，包括短靴、軍靴等都是鞋櫃裡的日裝實用搭配款。
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