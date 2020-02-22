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米蘭時裝周／朴敏英仙氣降臨TOD'S 看新任設計師發表首季女裝

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
創意總監Walter Chiapponi將高跟鞋重返伸展台。圖／TOD’S提供
創意總監Walter Chiapponi將高跟鞋重返伸展台。圖／TOD’S提供

在放射光影中，TOD’S展開2020秋冬女裝大秀，相較以往的義式經典和優雅為主軸，本季顯得較為大膽、率性，持續發揮T Factory的精神，表現中性卻不失細膩的單品，鞋履部分則有回魂之作，重現高跟鞋的典雅洗鍊。韓星朴敏英以清新乾淨的妝容配襯黑色裙裝出席，簡單低調，網紅Caro Daur和名媛Olivia Palermo都以帥氣造型前來看秀。

T Factory（創意聯名實驗室）為近期TODS和各領域菁英的跨界合作計畫，在秋冬季以此精神延伸，也是創意總監Walter Chiapponi的首季女裝發表，他將實用結合感性，將經典的風衣、大衣、夾克、西裝，融合他個人擅長的簡約線條，煥發出優雅的姿態，也在細緻中展現女性的魅力；顏色的運用更顯沉著內斂，包括大地色系與焦糖、菸草、墨綠的交錯，手袋或鞋履也有基本黑、白色系的發揮。

秋冬季配件有新穎之作，半月型的大尺寸Hobo包展現流浪者的精神，簡單線條打造隨時可上肩的帥氣，運用切割、拼接、異材質等技術的繫繩手拿包，則呼應大衣設計，展現TOD’S的工藝精神；Timeless的T字logo也廣泛見於圓筒、側背皮革提包上，呈現品牌的優雅。Walter Chiapponi將高跟鞋重返伸展台，縫製技術及切割工藝都發揮在鞋履細節，以麂皮、漆皮、動物紋、原皮革等面料設計，包括短靴、軍靴等都是鞋櫃裡的日裝實用搭配款。

名媛Olivia Palermo一身輕裝帥氣前來看秀。圖／TOD’S提供
名媛Olivia Palermo一身輕裝帥氣前來看秀。圖／TOD’S提供
朴敏英以極為清淡素雅的妝容，如舞者翩翩降臨TOD’S秋冬秀。圖／TOD’S提供
朴敏英以極為清淡素雅的妝容，如舞者翩翩降臨TOD’S秋冬秀。圖／TOD’S提供
風衣、大衣、夾克、西裝創造了優雅俐落的自信美。圖／TOD’S提供
風衣、大衣、夾克、西裝創造了優雅俐落的自信美。圖／TOD’S提供
勃根地紅、鵝黃手提包，都以內斂優雅的半包覆方式設計。圖／TOD’S提供
勃根地紅、鵝黃手提包，都以內斂優雅的半包覆方式設計。圖／TOD’S提供
運用切割、拼接、異材質等技術打造而成的大衣，是秋冬季的搶眼之作。圖／TOD’S提供
運用切割、拼接、異材質等技術打造而成的大衣，是秋冬季的搶眼之作。圖／TOD’S提供
自春季以來的Timeless T字logo也是本季包款設計重點之一。圖／TOD’S提供
自春季以來的Timeless T字logo也是本季包款設計重點之一。圖／TOD’S提供
焦糖、菸草、墨綠等顏色讓秋冬女裝的視覺更形豐富。圖／TOD’S提供
焦糖、菸草、墨綠等顏色讓秋冬女裝的視覺更形豐富。圖／TOD’S提供
半月型的大尺寸Hobo包，有著流浪者率性不羈的特質。圖／TOD’S提供
半月型的大尺寸Hobo包，有著流浪者率性不羈的特質。圖／TOD’S提供
2020秋冬TOD’S女裝在簡約剪裁中展現女性的魅力。圖／TOD’S提供
2020秋冬TOD’S女裝在簡約剪裁中展現女性的魅力。圖／TOD’S提供
網紅Caro Daur以存在感超強的大衣出席TOD’S大秀。圖／TOD’S提供
網紅Caro Daur以存在感超強的大衣出席TOD’S大秀。圖／TOD’S提供
朴敏英身穿簡約黑色洋裝，出席TOD’S秋冬發表。圖／TOD’S提供
朴敏英身穿簡約黑色洋裝，出席TOD’S秋冬發表。圖／TOD’S提供
運用切割、拼接、異材質創作的繫繩手拿包，呼應大衣的拼接設計。圖／TOD’S提供
運用切割、拼接、異材質創作的繫繩手拿包，呼應大衣的拼接設計。圖／TOD’S提供

高跟鞋

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