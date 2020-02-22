米蘭時裝周／朴敏英仙氣降臨TOD'S 看新任設計師發表首季女裝

在放射光影中，TOD’S展開2020秋冬女裝大秀，相較以往的義式經典和優雅為主軸，本季顯得較為大膽、率性，持續發揮T Factory的精神，表現中性卻不失細膩的單品，鞋履部分則有回魂之作，重現高跟鞋的典雅洗鍊。韓星朴敏英以清新乾淨的妝容配襯黑色裙裝出席，簡單低調，網紅Caro Daur和名媛Olivia Palermo都以帥氣造型前來看秀。

T Factory（創意聯名實驗室）為近期TODS和各領域菁英的跨界合作計畫，在秋冬季以此精神延伸，也是創意總監Walter Chiapponi的首季女裝發表，他將實用結合感性，將經典的風衣、大衣、夾克、西裝，融合他個人擅長的簡約線條，煥發出優雅的姿態，也在細緻中展現女性的魅力；顏色的運用更顯沉著內斂，包括大地色系與焦糖、菸草、墨綠的交錯，手袋或鞋履也有基本黑、白色系的發揮。