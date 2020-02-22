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貓奴快BUY！「貓咪飯糰模組、貓臉保養面罩」陪你宅在家療癒身心

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
小貓飯糰造型壓模組可自製可愛的貓飯糰，搭配海苔做表情、花紋更可愛，售價480元。圖／台隆手創館提供
小貓飯糰造型壓模組可自製可愛的貓飯糰，搭配海苔做表情、花紋更可愛，售價480元。圖／台隆手創館提供

防疫時期宅在家，放鬆身心壓力也是維持健康的重要環節，就讓療癒的喵星人陪你一起宅！HANDS台隆手創館特別精選多款貓咪造型的小物，像是可以在家自己動手做的貓咪造型飯糰模組、保養肌膚的貓臉造型延展發汗面罩等，即日起至3月8日台隆電子會員當日單筆消費滿488元，有機會抽中貓耳造型頭部按摩器。

宅在家免不了需要自己開伙，HANDS台隆手創館幫你打造萌味的貓咪廚房，像是喵不沾平底鍋、喵不沾玉子燒鍋的內鍋印有可愛貓圖像，搭配底部Q版文字和貓頭造型掛勾，療癒感滿點，鋁合金材質輕巧好用、方便吊掛收納；貓咪造型壓模組、小貓飯糰造型壓模組可以輕鬆開發超萌的便當料理新技能，用海苔做出貓咪的花紋、表情與小肉球更可愛，還能親子一起製作享用貓咪餐盒；With a cat便當盒、筷組、餐具組、保鮮盒三件組等也是貓奴必BUY。

HANDS台隆手創館新推出的貓臉造型延展發汗面罩採用立體掛耳設計與柔軟膠質地，適合各種臉型，在家做保養讓心情大好；另一款Lourdes貓咪面具溫熱眼罩可USB充電，舒緩放鬆眼部疲勞，可愛的貓咪開眼設計可一邊使用一邊做其他事。熱賣的FUNY萌貓吃毛球機也是貓咪造型、USB充電設計，趁著在家的時間整理冬季毛衣準備換季也不賴。

另外也推薦日本recolte皮卡丘三明治機，3分鐘即可烘烤，輕鬆準備早午餐、輕食，還可烤出正版授權的超萌皮卡丘圖案，附贈限定版專用33道精緻食譜。

日本recolte皮卡丘三明治機，原價2,180元、特價1,580元。圖／台隆手創館提供
日本recolte皮卡丘三明治機，原價2,180元、特價1,580元。圖／台隆手創館提供
FUNY萌貓吃毛球機，售價599元，共有藍、粉兩色。圖／台隆手創館提供
FUNY萌貓吃毛球機，售價599元，共有藍、粉兩色。圖／台隆手創館提供
小貓飯糰造型壓模組，售價480元。圖／台隆手創館提供
小貓飯糰造型壓模組，售價480元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型壓模組，售價390元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型壓模組，售價390元。圖／台隆手創館提供
日本recolte皮卡丘三明治機，原價2,180元、特價1,580元。圖／台隆手創館提供
日本recolte皮卡丘三明治機，原價2,180元、特價1,580元。圖／台隆手創館提供
Lourdes貓咪面具溫熱眼罩，原價1,880元、特價1,480元。圖／台隆手創館提供
Lourdes貓咪面具溫熱眼罩，原價1,880元、特價1,480元。圖／台隆手創館提供
喵不沾玉子燒鍋13 X 18cm，售價450元。圖／台隆手創館提供
喵不沾玉子燒鍋13 X 18cm，售價450元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型延展發汗面罩，售價370元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型延展發汗面罩，售價370元。圖／台隆手創館提供
Lourdes貓咪面具溫熱眼罩，原價1,880元、特價1,480元。圖／台隆手創館提供
Lourdes貓咪面具溫熱眼罩，原價1,880元、特價1,480元。圖／台隆手創館提供
喵不沾平底鍋26cm，售價600元。圖／台隆手創館提供
喵不沾平底鍋26cm，售價600元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家新上市的With a cat便當盒、餐具組、保鮮盒組是貓奴必BUY，售價260～580元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家新上市的With a cat便當盒、餐具組、保鮮盒組是貓奴必BUY，售價260～580元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型延展發汗面罩，售價370元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型延展發汗面罩，售價370元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型壓模組可自製可愛的貓臉飯糰，售價390元。圖／台隆手創館提供
貓咪造型壓模組可自製可愛的貓臉飯糰，售價390元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家新上市的With a cat便當盒、餐具組、保鮮盒組是貓奴必BUY，售價260～580元。圖／台隆手創館提供
台隆手創館獨家新上市的With a cat便當盒、餐具組、保鮮盒組是貓奴必BUY，售價260～580元。圖／台隆手創館提供

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