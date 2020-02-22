貓奴快BUY！「貓咪飯糰模組、貓臉保養面罩」陪你宅在家療癒身心

防疫時期宅在家，放鬆身心壓力也是維持健康的重要環節，就讓療癒的喵星人陪你一起宅！HANDS台隆手創館特別精選多款貓咪造型的小物，像是可以在家自己動手做的貓咪造型飯糰模組、保養肌膚的貓臉造型延展發汗面罩等，即日起至3月8日台隆電子會員當日單筆消費滿488元，有機會抽中貓耳造型頭部按摩器。

宅在家免不了需要自己開伙，HANDS台隆手創館幫你打造萌味的貓咪廚房，像是喵不沾平底鍋、喵不沾玉子燒鍋的內鍋印有可愛貓圖像，搭配底部Q版文字和貓頭造型掛勾，療癒感滿點，鋁合金材質輕巧好用、方便吊掛收納；貓咪造型壓模組、小貓飯糰造型壓模組可以輕鬆開發超萌的便當料理新技能，用海苔做出貓咪的花紋、表情與小肉球更可愛，還能親子一起製作享用貓咪餐盒；With a cat便當盒、筷組、餐具組、保鮮盒三件組等也是貓奴必BUY。

HANDS台隆手創館新推出的貓臉造型延展發汗面罩採用立體掛耳設計與柔軟膠質地，適合各種臉型，在家做保養讓心情大好；另一款Lourdes貓咪面具溫熱眼罩可USB充電，舒緩放鬆眼部疲勞，可愛的貓咪開眼設計可一邊使用一邊做其他事。熱賣的FUNY萌貓吃毛球機也是貓咪造型、USB充電設計，趁著在家的時間整理冬季毛衣準備換季也不賴。